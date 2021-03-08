ميغان: العائلة المالكة رفضت جعل ابني أميراً بسبب لون بشرته
الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل وابنهما

ميغان: العائلة المالكة رفضت جعل ابني أميراً بسبب لون بشرته

منذ 4 ساعات
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هبة بريس – وكالات

قالت ميغان ماركل، زوجة الأمير البريطاني هاري، إن العائلة المالكة البريطانية رفضت جعل ابنها آرتشي أميرا وذلك إلى حد ما بسبب مخاوف بشأن مدى سمرة بشرته.

وأضافت أن العائلة حاولت إسكاتها، كما أن الأشخاص داخل المؤسسة لم يتقاعسوا فقط عن حمايتها من الادعاءات الكيدية بل كذبوا لحماية الآخرين.

وتابعت ميغان في مقابلة مع محطة (سي.بي.إس) الأميركية “بمجرد زواجنا بدأ كل شيء في التدهور فعلا، وأدركت أنني لست فقط غير محمية ولكنهم على استعداد للكذب لحماية أفراد آخرين من العائلة، لكنهم لم يكونوا مستعدين لقول الحقيقة لحمايتي وحماية زوجي”.

وكشفت أن أفكاراً انتحاريّة كانت قد راودتها بسبب التغطية الإعلامية البريطانيّة لشخصها، مشيرةً في مقابلة مع الإعلاميّة الأميركيّة الأشهر أوبرا وينفري بثت ليل الأحد إلى أن العائلة المالكة البريطانيّة رفضت السماح لها بالحصول على مساعدة.

وقالت ميغان “لم أكن أريد البقاء على قيد الحياة بعد الآن. لقد كانت أفكاراً مستمرّة ومُرعبة وحقيقيّة وواضحة جدّاً”. وأضافت أنّها قابلت العائلة المالكة “وقلتُ إنّني بحاجة للذهاب إلى مكان ما للحصول على مساعدة. قلتُ إنّني لم أشعر بهذا مِن قبل، وقالوا لي إنّني لا أستطيع، وإنّ ذلك لن يكون مفيداً” بالنسبة إلى العائلة.

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منذ يوم واحد

تعليق واحد

  1. تطلب الطلاق وتهني راسها،ماشي بالضرورة تكون أم امير باش تعيش،حنا مزلوطين و هانين.

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