التحالف العربي يشن هجمات جوية على صنعاء ضد " الحوثيين"
الصورة من الارشيف

التحالف العربي يشن هجمات جوية على صنعاء ضد ” الحوثيين”

منذ ساعة واحدة
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

شن التحالف العربي بقيادة السعوديةغارات جوية اليوم الأحد على العاصمة اليمنية صنعاء، ضمن إطار “عملية نوعية” أطلقها ضد جماعة الحوثيين ردا على تصعيد هجماتها على المملكة.

وأعلن التحالف في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس” عن “بدء تنفيذ عملية عسكرية نوعية بضربات جوية موجعة” ضد الحوثيين، مشيرا إلى أن العملية تستهدف “القدرات الحوثية” في صنعاء وعدد من المحافظات اليمنية الأخرى.

وشدد التحالف على أن العملية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، متعهدا بـ”محاسبة القيادات الإرهابية التي تحاول استهداف المدنيين والأعيان المدنية”.

وتابع البيان نفسه أن : “المدنيون والأعيان المدنية بالمملكة خط أحمر”.

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