القنب الهندي
صورة تعبيرية - القنب الهندي

الحكومة تقرر استكمال مناقشة تقنين “القنب الهندي” في اجتماع لاحق

منذ 4 ساعات
1

هبة بريس

قرر مجلس الحكومة الذي انعقد اليوم الخميس، برئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، عبر تقنية المناظرة المرئية، استكمال مناقشة مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي في اجتماع لاحق.

وأوضح وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السعيد أمزازي، في بلاغ تلاه خلال ندوة صحافية عقب انعقاد اجتماع مجلس الحكومة، أن هذا أشغال هذا الاجتماع خصصت، من بين أمور أخرى، لاستكمال تدارس مشروع القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، مشيرا إلى أن المجلس قرر استكمال مناقشة مشروع هذا القانون في اجتماع لاحق.

وكان مجلس الحكومة شرع في دراسة مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي خلال اجتماعه يوم 25 فبراير المنصرم.

ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of “الجزيرة القطرية” تستمر في استفزاز مشاعر المغاربة ب”قضيتهم الوطنية”

“الجزيرة القطرية” تستمر في استفزاز مشاعر المغاربة ب”قضيتهم الوطنية”

منذ ساعتين
Photo of بوريطة: الملك يضع القضية الفلسطينية في نفس مستوى قضية الصحراء

بوريطة: الملك يضع القضية الفلسطينية في نفس مستوى قضية…

منذ 3 ساعات
Photo of تجريد الاستقلالي “سعيد كرم” من عضوية مجلس المستشارين

تجريد الاستقلالي “سعيد كرم” من عضوية مجلس المستشارين

منذ 4 ساعات
Photo of العثماني : نجاح حملة التلقيح يؤكد قدرة المملكة على رفع التحديات

العثماني : نجاح حملة التلقيح يؤكد قدرة المملكة على…

منذ 4 ساعات
Photo of بوريطة :” علاقة المغرب والأردن حافظت على متانتها في ظرفية شديدة الدقة والحساسية“

بوريطة :” علاقة المغرب والأردن حافظت على متانتها في…

منذ 4 ساعات
Photo of الشناوي: “لسنا سعاة بريد و ماشي دراري نوصلو الخبز للفران”

الشناوي: “لسنا سعاة بريد و ماشي دراري نوصلو الخبز…

منذ 5 ساعات
Photo of بوريطة :”المغرب والأردن يعملان ميدانياً معاً لمساعدة الفلسطينين وإيجاد حل سلمي“

بوريطة :”المغرب والأردن يعملان ميدانياً معاً لمساعدة الفلسطينين وإيجاد…

منذ 5 ساعات
Photo of ماء العينين: “العثماني فقد الأغلبية و على البيجيدي الانسحاب من الانتخابات المقبلة”

ماء العينين: “العثماني فقد الأغلبية و على البيجيدي الانسحاب…

منذ 7 ساعات
Photo of رسمياً : افتتاح قنصلية عامة للمملكة الأردنية الهاشمية بالعيون

رسمياً : افتتاح قنصلية عامة للمملكة الأردنية الهاشمية بالعيون

منذ 7 ساعات
Photo of في غمرة الاستعداد للانتخابات.. خلافات منيب و برلمانيي حزبها تصل الباب المسدود

في غمرة الاستعداد للانتخابات.. خلافات منيب و برلمانيي حزبها…

منذ 8 ساعات

تعليق واحد

  1. سيفعلون بالكيف ما فعلوه بالمخطط الأخضر.. مول شكارة سيستفيد من الاراضي المخصصة للكيف.. وتهجير اصحاب مالكي الاراضي الى المدن.. او سيشتغلون عمال زراعيين. . انظروا ما قلته..

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق