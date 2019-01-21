الفلبين.. التصويت على استفتاء يمنح شعب مور المسلم حكما ذاتيا

هبة بريس - وكالات

بدأت صباح اليوم الاثنين، عملية التصويت على استفتاء بشأن قانون يمنح حكما ذاتيا موسعا لشعب “مورو” المسلم في جنوب الفلبين.

ويتم التصويت في الاستفتاء وفق مرحلتين، الأولى انطلقت اليوم في مدن مينداناو، وكوتاباتو سيتي، فضلا عن مدينة “إيزابيلا” بجزيرة باسيلان، فيما تبدأ المرحلة الثانية في 6 فبراير القادم، في بقية المناطق التي طلبت الانضمام إلى منطقة “بانغسامورو” الجديدة.

وقالت صحيفة “مانيلا بوليتان” المحلية، إن عملية التصويت انطلقت وسط إجراءات أمنية مشددة في منطقة مينداناو.

في حين أشار المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات جيمس جيمينيز، إلى أنه سيتم فرز الأصوات يدويا فور الانتهاء من التصويت، ومن المتوقع الإعلان عن النتائج بعد أربعة أيام.

وكان الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي، وقع في يوليو الماضي قانونا جديدا يمهد الطريق لإعطاء صلاحيات أوسع للأقلية المسلمة في البلاد، ويساعد على إنهاء حركة التمرد “مورو”، الناشطة منذ 50 عاما.

ويحمل القانون الجديد اسم “BOL”، ويؤسس لمنح الأقلية المسلمة حكما إدرايا مستقلا في جزيرة “مينداناو”. كما يستبدل القانون سابقه الذي سمي بـ “ARMM”، ومنح صلاحيات إدارية للأقلية ولكن بدرجة أقل.

وبذلك، تحصل الأقلية المسلمة في الجزيرة على استقلال مالي إداري، حكومة محلية، برلمان، وجهاز قضائي خاص بها.

كما يأتي قانون “BOL” كجزء من الاتفاقية الشاملة (CAB) التي وقعت بين حكومة الفلبين وجبهة التحرير الإسلامية، مورو، في عام 2014

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