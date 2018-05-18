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في 21:13
الامارات توزع على المغاربة قفف رمضان ؟ السؤال المطروح من الذي جعلنا نحتاج مثل هذه القفف او المساعدات , هل نحن في حرب , هل نحن الصومال , اليس في المغرب خيرات تتجلى في بحرين والفوسفاط , الفلاحة , والله لو كان عندنا الرجل المناسب في المكان الصحيح لما احتجنا الى هذه الصدقات من أي دولة ومن أي كان . اليس الصدقات ومن يريد اعطائها ان تكون سرا وليس جهرا . غريب امرنا في المغرب . لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم . شي عايش وشي غير زايد لك الله يا وطني.
انشري يا هبة برس ان كنت ديمقراطية
في 22:57
لا نريد منة من آل بهيمان الصهاينة،
في 10:26
شر خلق الله في ارضه اي بلد يحلون فيه الا يفسدون فيه ويخربونه والله لو بقي هولاء في المغرب فانتضروا الخراب والدمار لا ياتي من جهتهم اي خير وما تحسبونه خيرا منهم سيعود علكم بالشر ولو بعد حين
في 23:41
on n’est pas des mendiants
في 12:11
لا نحتاج لقفة رمضان بل نحتاج توزيع عادل لثرواتنا اين تدهب ثروات الفوسفاط و السمك و الدهب و الفضة و من يتحكم فيها و كيف تخرج و كيف توزع و من يستفيد منها.
في 15:19
حسبنا الله ونعم الوكيل في كل من أكل أموال الشعب المغربي اللهم جعلها لهم نار وعذاب من عذاب الجبار يارب العالمين
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مراد
في 21:13
الامارات توزع على المغاربة قفف رمضان ؟ السؤال المطروح من الذي جعلنا نحتاج مثل هذه القفف او المساعدات , هل نحن في حرب , هل نحن الصومال , اليس في المغرب خيرات تتجلى في بحرين والفوسفاط , الفلاحة , والله لو كان عندنا الرجل المناسب في المكان الصحيح لما احتجنا الى هذه الصدقات من أي دولة ومن أي كان . اليس الصدقات ومن يريد اعطائها ان تكون سرا وليس جهرا . غريب امرنا في المغرب . لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم . شي عايش وشي غير زايد لك الله يا وطني.
انشري يا هبة برس ان كنت ديمقراطية
س.آسفي
في 22:57
لا نريد منة من آل بهيمان الصهاينة،
غير معروف
في 10:26
شر خلق الله في ارضه اي بلد يحلون فيه الا يفسدون فيه ويخربونه والله لو بقي هولاء في المغرب فانتضروا الخراب والدمار لا ياتي من جهتهم اي خير وما تحسبونه خيرا منهم سيعود علكم بالشر ولو بعد حين
AHMED
في 23:41
on n’est pas des mendiants
عبد الوهاب
في 12:11
لا نحتاج لقفة رمضان بل نحتاج توزيع عادل لثرواتنا اين تدهب ثروات الفوسفاط و السمك و الدهب و الفضة و من يتحكم فيها و كيف تخرج و كيف توزع و من يستفيد منها.
محمد
في 15:19
حسبنا الله ونعم الوكيل في كل من أكل أموال الشعب المغربي اللهم جعلها لهم نار وعذاب من عذاب الجبار يارب العالمين