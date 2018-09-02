” من تكون ” .. الثائرة في صمت

هبة بريس

دليلة مزروعي الثائرة في صمت.. من تكون هذه السيدة اللتي ألهبت الوسط الوجدي الإعلامي والإلكتروني وحتى صفحات الفيسبوك

هي شابة مغربية بسيطة عادية وجدية أسست مجموعة فيسبوكية نسائية تضم تقريبا عشرة ألاف عضو وأغلبهم نساء لماذا ؟ .. لعمل الخير في شباب وشابات الجهة فهي تصهر على تسيير هذه المجموعة و المبادرة الأولى من نوعها بالمغرب حيت أستفاد عدد كبير من الشباب العاطل بفرص عمل وفي وقت وجيز على ألتحاقهم بالمجموعة.. هذه الثائرة في صمت التي مرت من تداعيات حادثة سير ليست سياسية ولا جمعوي ولا موضفة حكومية وإنما لها إرادة قوية وعزيمة لا متناهية حيث خرجت من العدم حتى صار أسمها يضرب به الأمثال في الأعمال التطوعية والخيرة كما يلقبها أعضاء مجموعتها #دليلة_القلب_الكبير.

هي إنسانة عادية تحب عمل الخير في الصديق والعدو القريب والبعيد ..هي مرأة مغربية وجدية ثارت في صمت عندما شعرت بفقرالشباب وعجزه وعطالته لتشرع في انشاء مشروع مجموعة فيسبوكية همها الوحيد مستقبل الشباب والشابات

مجموعة تهافتت عليها طلبات الإنضمام من جميع أنحاء الجهة وحتى المملكة صناع .طلبة.طالبات.ربات بيوت.أمهات عازبات.عاطلين .عاطلات……الكل يبحث عن ذاته والحمد لله بشهادة كل الأعضاء العشرة ألاف.. الكل وجد ذاته في مجاله الذي يتقنه وبدون مقابل فهذا شيئ عجيب عجز عن فعله أصحاب القرار

دليلة مزروعي الثائرة في صمت هيا فتاة رفعت شعار التسامح والتضامن بيد من حديد.. تهمل نفسها لتسعد الغير .. قلب كبير تعمل ليل نهار من أجل الغير وبلا مقابل

الامل في أن تلتف الأيادي حولها وليس ضدها أو تركها تعمل في صمتها .. فهي النرو المضيء للشباب وليس لنا منها الكثير فقط دليلة محبوبة لدى الجماهير . هذه فقط كلمات مواطن مغربي وفاعل جمعوي عرف من تكون وأنتم وجب أن تعلمو من هيا المرأة المغربية الوجدية .

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