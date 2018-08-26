عاجل: مختل عقلي “يذبح” شقيقته بقلعة السراغنة

محمد ضاهر - هبة بريس

علمت هبة بريس من مصدر موثوق، ان حي عواطف 2 اهتز قبل قليل من صباح يومه الاحد على وقع جريمة بشعة ضد الاصول نفذها شاب يعاني اضطرابات نفسية في حق شقيقته، حيث قام بنحرها بسكين وتركها مضرجة في دمائها وتوجه نحو مفوضية الشرطة ليخبرهم بالجريمة .

و انتقلت عناصر الامن لمنزل الضحية حيث تم العثور عليها جثة هامدة، ليتم اشعار الوكيل العام بالحادث ونقلها لمستودع الاموات بمستشفى السلامة بمدينة قلعة السراغنة.

ولم تستبعد نفس المصادر، ان يكون سبب ارتكاب الشاب الذي يبلغ من العمر 28 سنة جريمة في حق شقيقته، للاضطرابات النفسية التي يعاني منها الموقوف.

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