أشغال أكاديمية الرجاء تقترب من نهايتها.. وهذا موعد الافتتاح الرسمي

هبة بريس - شفيق عنوري

اقتربت أشغال بناء أكاديمية نادي الرجاء البيضاوي، من الانتهاء، ليتم افتتاحها بشكل رسمي.

وكشفت مصادر صحفية، أن الأكاديمية جاهزة بنسبة تفوق النصف، بعد أن تم الانتهاء من بناء عدد من المرافق المهمة.

وأوضحت ذات المصادر، أن إدارة الرجاء والشركات المشرفة على الأشغال، وعدت بافتتاح الأكاديمية، نهاية السنة الجارية.

وستكون أكاديمية الفريق الأخضر، الأولى من نوعها في الدوري المغربي الاحترافي، كما تعد من بين الأفضل في القارة السمراء.

يشار إلى أن الأكاديمية ستحتوي على ملاعب كبرى، من بينها ملعب بمدرجات مغطاة، إلى جانب 4 ملاعب أخرى لكرة القدم المصغرة، ومركز للتدريب، ومرافق إدارية وفندق، مطعم، مصحة.

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