ألمانيا تفرج عن أول المحكومين في هجمات 11 سبتمبر في انتظار ترحيله إلى المغرب

هبة بريس - الرباط

قررت السلطات الألمانية اطلاق سراح المغربي المدان في هجمات 11 سبتمبر الارهابية ، بعد انقضاء عقوبة 15 عاما في السجون الألمانية لادانته في المساعدة على تنفيذ هجمات نيويورك سنة 2001.

وبحسب صحيفة “بيلد” الألمانية، فقد أكدت مصادر قضائية أنه تم تحديد تاريخ 15 أكتوبر كموعد للافراج عن منير متصدق، بعدما باءت عدة محاولات للافراج عنه قبل سنتين.

وقال الادعاء العام الألماني في كارلسروه، إن المتصدق سنة كان مقررا استمرار سجنه حتى نوفمبر المقبل، إلا أنه سيتم الإفراج عنه في منتصف أكتوبر المقبل.وقالت المتحدثة باسم الادعاء العام، فراوكه كولر، لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ.): “تخلينا عن تنفيذ السجن عدة أسابيع، ولكن بشرط ترحيله إلى المغرب.

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