هبة بريس-وكالات

أعلنت المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا، عن فتح باب الترشح لجائزة كتارا لتلاوة القرآن في دورتها الثالثة، خلال الفترة الممتدة من 1 غشت2018 إلى 31 دجنبر المقبل، تحت شعار “زينوا القرآن بأصواتكم”.

وأعلن خالد بن إبراهيم السليطي، مدير عام المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا أن الإعلان عن فتح باب الترشح للنسخة الثالثة من “جائزة كتارا لتلاوة القرآن” يأتي مكلَّلًا بالنجاح الكبير الذي حققته الدورة الثانية التي تبارى فيها 100مشارك، تم اختيارهم من أصل 1429 مشاركًا يمثلون 56 دولة، بينها 37 دولة غير عربية مما يدل على وصول صدى جائزة كتارا لتلاوة القرآن الى مختلف دول العالم، مضيفا” أن الجائزة حققت هدفها الرامي إلى اكتشاف أجمل الأصوات، وتشجيعهم ودعمهم، وتقديمهم للعالم قراءً جددًا على نهج القرآن الكريم، تلاوةً وتدبرًا.

وتتمثّل شروط المشاركة بجائزة كتارا لتلاوة القرآن، في تعبئة استمارة الترشح المعدّة من قبل لجنة الجائزة، وذلك من خلال موقع الجائزة على الإنترنت www.kataraquran.com أو إرسال الاستمارة على البريد الالكتروني للجائزة prize2018@kataraquran.com في موعد أقصاه 31 دجنبر 2018. كما تقتصر المسابقة على الذكور فقط، ويُشترط ألا تقل أعمار المشاركين عن 18 عاماً، وأن يكون المشارك متقناً لأحكام التجويد ومخارج الحروف، بالإضافة إلى عذوبة الصوت، وألا يكون المشارك من أئمة المساجد أو الخطباء أو مدرسي الشريعة واللغة العربية، أو سبق له الحصول على جائزة دولية في تلاوة القرآن الكريم خلال عامين 2017 ـ 2018، أو أصدر تسجيلات قرآنية خاصة به في الأسواق والإذاعات ومحطات التلفزة أو وسائل الإعلام الأخرى.

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