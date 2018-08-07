تسجيل ارتفاع ملحوظ في واردات المغرب من المياه المعدنية

2018-08-07 / 12:39
1
هبة بربس-الرباط

عرفت واردات المغرب من المياه المعدنية الطبيعية ارتفاعا ملحوظا، ما بين شهري يناير ويونيو من السنة الجارية.

وذكرت جريدة العلم أن واردات المغرب من المياه المعدنية بلغت نحو 130 مليون و112 ألف درهم، في حين لم تتجاوز قيمة ما تم استيراده من المياه المعدنية 88 مليون و756 ألف درهم في نفس الفترة من السنة.

وفي ذات السياق فقد ارتفعت نسبة الاستيراد عند المقارنة بين الفترتين 41 مليون و356 الف درهم،.

ويذكر أن المغرب يستورد المياه المعدنية من دول أوروبية كفرنسا إسبانيا وإيطاليا، بالإضافة إلى بعض دول الخليج وتركيا وتونس.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of أزمة التعليم…عامل إقليم سطات يترأس لقاء تواصليا لحلحلة الوضع

أزمة التعليم…عامل إقليم سطات يترأس لقاء تواصليا لحلحلة الوضع

2023-11-29 / 22:31
Photo of مضيق_فنيدق..ممثلوا جمعيات آباء و أولياء التلاميذ يناشدون الأستاذة لإستئناف عملهم

مضيق_فنيدق..ممثلوا جمعيات آباء و أولياء التلاميذ يناشدون الأستاذة لإستئناف…

2023-11-29 / 22:12
Photo of تقرير رسمي ..‬المغرب‭ ‬يفقد‭ ‬سنويا‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬600‭ ‬و700 ‬طبيب‭)‬ة)

تقرير رسمي ..‬المغرب‭ ‬يفقد‭ ‬سنويا‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬600‭ ‬و700…

2023-11-29 / 21:32
Photo of بسبب وصف رجال التعليم بالمرتزقة …”الهاكا” تعاقب “mfm”

بسبب وصف رجال التعليم بالمرتزقة …”الهاكا” تعاقب “mfm”

2023-11-29 / 21:03
Photo of مراكش.. انعقاد الاجتماع السنوي الثالث لجمعية النواب العموم العرب

مراكش.. انعقاد الاجتماع السنوي الثالث لجمعية النواب العموم العرب

2023-11-29 / 20:17
Photo of ترانسبرنسي المغرب : عزل القاضي عفيف البقالي عقوبة غير مبررة 

ترانسبرنسي المغرب : عزل القاضي عفيف البقالي عقوبة غير…

2023-11-29 / 19:50
Photo of غياب أطباء مختصين في الجهاز التنفسي بالمستشفى الجهوي ببني ملال يصل البرلمان

غياب أطباء مختصين في الجهاز التنفسي بالمستشفى الجهوي ببني…

2023-11-29 / 19:16
Photo of “المجلس الأعلى للحسابات” ينشر تقريرا حول تفعيل الجهوية المتقدمة

“المجلس الأعلى للحسابات” ينشر تقريرا حول تفعيل الجهوية المتقدمة

2023-11-29 / 19:03
Photo of “مراجعة مدونة الأسرة” .. “التوحيد والإصلاح” تؤكد على سمو المرجعية الإسلامية

“مراجعة مدونة الأسرة” .. “التوحيد والإصلاح” تؤكد على سمو…

2023-11-29 / 18:43
Photo of الحوز: انطلاق أشغال بناء أولى المنازل بجماعتي ابادو وثلاث نيعقوب

الحوز: انطلاق أشغال بناء أولى المنازل بجماعتي ابادو وثلاث…

2023-11-29 / 17:39

تعليق واحد

  1. Где купить лицензионный ключ Windows 10

    Купить ключ Windows 10 Pro
    Retail , ESD

    Лицензионный ключ может быть использован во всех странах .
    Моментально после оплаты вы получаете оригинальный ключ.

    • Количество ПК, которые можно активировать ключом: 1
    • Лицензия : ESD, Retail (самая полная лицензия для частного использования)
    • Срок действия ключа: лицензия не ограничена по времени
    • Доступные языки: Все языки
    • Разрядность системы: х32/х64 bit

    Возможны поставки ключей , лицензий для организаций с дисками, коробками, наклейками и т.д. Кроме того есть более ранние версии Windows и программы, входящие в Microsoft Office.

    Узнать подробности http://gg.gg/17pxh1

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق