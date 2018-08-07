تسجيل ارتفاع ملحوظ في واردات المغرب من المياه المعدنية
هبة بربس-الرباط
عرفت واردات المغرب من المياه المعدنية الطبيعية ارتفاعا ملحوظا، ما بين شهري يناير ويونيو من السنة الجارية.
وذكرت جريدة العلم أن واردات المغرب من المياه المعدنية بلغت نحو 130 مليون و112 ألف درهم، في حين لم تتجاوز قيمة ما تم استيراده من المياه المعدنية 88 مليون و756 ألف درهم في نفس الفترة من السنة.
وفي ذات السياق فقد ارتفعت نسبة الاستيراد عند المقارنة بين الفترتين 41 مليون و356 الف درهم،.
ويذكر أن المغرب يستورد المياه المعدنية من دول أوروبية كفرنسا إسبانيا وإيطاليا، بالإضافة إلى بعض دول الخليج وتركيا وتونس.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
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