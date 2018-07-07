هاكرز مغاربة متورطون في قرصنة موقع رئاسة جنوب إفريقيا

2018-07-07 / 15:27
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هبة بريس - الرباط

أقدم فريق من الهاكرز المغاربة في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، من اختراق موقع رئاسة جنوب افريقيا، مع وضع صورة لمجموعة القراصنة وتدعى الفريق الأسود، وكتابة عبارة “الصحراء مغربية والمغرب سيدنا”

وحسب ما تناقلته وسائل إعلام من جنوب افريقيا، فإن هذا الاختراق أربك العاملين بالموقع، واستنفر الخبراء في المجال المعلوماتي من أجل استرداد الموقع واستئناف العمل به.
هذا وقدتم فتح تحقيق من أجل كشف مصدر الاختراق ومعرفة حيثيات الواقعة

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