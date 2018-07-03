مجموعة “ألزا سيتي بيس” تفوز بصفقة تدبير قطاع النقل الحضري بالرباط

هبة بريس ـ الرباط

كشفت مصادر عليمة الإطلاع لـ”هبة بريس” أن مجموعة “ألزا – سيتي بيس”، فازت بصفقة تدبير النقل الحضري بواسطة الحافلات بمدن الرباط وسلا وتمارة بالنظر إلى عرضها التجاري والخدماتي المميز وبالنظر إلى توفرها على جميع المعايير التقنية والفنية والمالية بالمواصفات الواعدة.

وأوردت ذات المصادر أن مجموعة “ألزا –سيتي بيس” بصفقة التدبير المفوض لمرفق النقل الحضري بواسطة الحافلات على مستوى الرباط وسلا وتمارة، لتحل محل شركة “فيوليا” و “ستاريو”. و”ستاريو””، مضيفة أن مدة التدبير ستستمر عقدتها 15 سنة.

ولفتت ذات المصادر أنه بعد عشرات السنين من المعانات في مجال التنقلات الحضرية بالعاصمة ، سيتحقق أخيرا حلم الرباطيين في الاستفادة من خدمات بجودة عالية في مجال النقل الحضري بواسطة الحافلات، خصوصا وأن مجموعة “ألزا / سيتي باص” قامت بإعداد مشروعا في مستوى التطلعات المنشودة مستفيدة من تجربة تكتل الشركتين في مجال تدبير النقل الحضري بعدد من المدن المغربية والأوربية.

ويتكون البرنامج الاستثماري المشترك المزمع تنفيذه من غلاف مالي يتجاوز 700 مليون درهم والذي سيمكن المجموعة من الرفع من نوعية الخدمات وتحسين جودتها لرفع مستوى النقل الحضري بواسطة الحافلات لفائدة ساكنة مدن الرباط- سلا، وذلك من خلال إدخال حافلات جديدة من الجيل الحديث مجهزة بتقنيات رقمية وخدمة الويفي والتذاكر الالكترونية والكاميرات لتأمين راحة وسلامة المرتفقين خلال تنقلاتهم ، وتقنيات “الجي بي س” لتتبع حركية الحافلات وضبط أوقاتها بواسطة نظام المساعدة على الاستغلال SAE.

ما رأيك؟ المجموع 3 آراء 0 3