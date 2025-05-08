الجيش الباكستاني يعلن إسقاط 12 مسيرة هندية
هبة بريس – وكالات
قال المدير العام لهيئة العلاقات العامة بالجيش الباكستاني، الجنرال أحمد شريف شودري، اليوم الخميس، إن “سلاح الجو أسقط 12 مسيرة استخدمتها الهند لانتهاك المجال الجوي الباكستاني”.
وأكد الجنرال شودري، في تصريحات له، أن “الهند ستدفع ثمنا باهظا لهذا العدوان السافر”، مشيرا إلى أن “المسيرات الهندية لا تزال تتسلل إلى المجال الجوي الباكستاني ويتم التعامل معها واحدة تلو الأخرى”.
وأضاف أن “4 جنود أصيبوا في (هجوم) طائرة من دون طيار كانت تحلق باتجاه لاهور”، متابعا: “فيما قتل مدني وأصيب آخر في منطقة غوتكي بإقليم السند”.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
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التصعيد العسكري غادي يخلق توتر كبير فالمنطقة
الهجمات بالطائرات المسيرة ولاو كيشكلو خطر حقيقي
أربعة جنود تصابو فالهجوم على لاهور
باكستان اسقطات 12 مسيرة وهذا رقم كبير
سلاح الجو الباكستاني تصدى بقوة للمسيرات الهندية
الجيش الباكستاني كيراقب المجال الجوي باستمرار
المسيرات الهندية كتحاول تخرق الحدود ولكن كيتصدّاو ليها
مواطن مات وواحد آخر تصاب فإقليم السند
الجنرال شودري كان واضح فتهديدو بالرد على العدوان