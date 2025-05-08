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الجيش الباكستاني يعلن إسقاط 12 مسيرة هندية

الجيش الباكستاني يعلن إسقاط 12 مسيرة هندية

8 مايو، 2025 - 11:00 صباحًا
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هبة بريس – وكالات

قال المدير العام لهيئة العلاقات العامة بالجيش الباكستاني، الجنرال أحمد شريف شودري، اليوم الخميس، إن “سلاح الجو أسقط 12 مسيرة استخدمتها الهند لانتهاك المجال الجوي الباكستاني”.

وأكد الجنرال شودري، في تصريحات له، أن “الهند ستدفع ثمنا باهظا لهذا العدوان السافر”، مشيرا إلى أن “المسيرات الهندية لا تزال تتسلل إلى المجال الجوي الباكستاني ويتم التعامل معها واحدة تلو الأخرى”.

وأضاف أن “4 جنود أصيبوا في (هجوم) طائرة من دون طيار كانت تحلق باتجاه لاهور”، متابعا: “فيما قتل مدني وأصيب آخر في منطقة غوتكي بإقليم السند”.

8 مايو، 2025 - 11:00 صباحًا
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