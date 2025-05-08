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فرنسا.. 3 جرحى خلال احتفالات مشجعي باريس سان جيرمان

فرنسا.. 3 جرحى خلال احتفالات مشجعي باريس سان جيرمان

8 مايو، 2025 - 10:04 صباحًا
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هبة بريس – وكالات

أصيب 3 أشخاص بجروح، أحدهم في حالة حرجة، إثر تعرضهم لدهس من سيارة بالقرب من جادة الشانزلزيه في العاصمة الفرنسية باريس، مساء الأربعاء.

ووقع الحادث في أثناء احتفال مشجعي فريق “باريس سان جيرمان” بتأهل فريقهم إلى نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ووفقًا للشرطة المحلية، أصيب ثلاثة أشخاص على الأقل، أحدهم إصابته خطيرة.

وصرح مسؤول بالشرطة لصحيفة “ديلي ميل” أن المشجعين طاردوا السيارة وأشعلوا فيها النار بعد اصطدامها بالحشد، كما شوهد عدد من مشجعي كرة القدم وهم يطاردون السيارة.

وبحسب وسائل إعلام فرنسية، لم يتضح على الفور من كان يقود “السيارة الفاخرة”، إذ شوهد جميع ركابها يفرون من مكان الحادث، بينما تم اعتقال أكثر من 20 شخصًا حاولوا مطاردتها وإشعال النار فيها.

8 مايو، 2025 - 10:04 صباحًا
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