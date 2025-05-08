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انتحار ضابط أمن تابع للمخابرات في عين السبع بالدار البيضاء

انتحار ضابط أمن تابع للمخابرات في عين السبع بالدار البيضاء

8 مايو، 2025 - 9:43 صباحًا
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هبة بريس – البيضاء

شهدت منطقة سيتي عين السبع بمدينة الدار البيضاء صباح اليوم حادثًا مأساويًا، تمثل في انتحار ضابط أمن تابع لجهاز المخابرات.

الضابط، من مواليد سنة 1992، أقدم على وضع قنب على رأسه قبل أن يقفز من شرفة شقته الكائنة بالطابق العلوي لأحد المجمعات السكنية بالمنطقة.

وفور وقوع الحادث، هرعت عناصر الوقاية المدنية والشرطة القضائية، إلى جانب السلطات المحلية، إلى عين المكان، حيث تم تطويق موقع الحادث وفتح تحقيق أولي للوقوف على ملابساته.

وقد جرى نقل جثة الهالك إلى مصلحة الطب الشرعي بمستشفى الرحمة لإخضاعها للتشريح الطبي، في إطار البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.

ولا تزال التحقيقات جارية لتحديد الدوافع والخلفيات التي أدت إلى هذا الحادث المأساوي، في انتظار نتائج البحث والتشريح الطبي.

انتحار ضابط أمن تابع للمخابرات في عين السبع بالدار البيضاء

انتحار ضابط أمن تابع للمخابرات في عين السبع بالدار البيضاء

8 مايو، 2025 - 9:43 صباحًا
0

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