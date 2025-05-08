طقس الخميس.. قطرات مطرية مرتقبة في بعض المناطق
هبة بريس
تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الخميس، أن يكون الطقس حارا نوعا ما بأقصى الجنوب وبالجنوب الشرقي.
كما يرتقب نزول قطرات مرفوقة ببروز رعد محلي بكل من الأطلس المتوسط والريف والمنطقة الشرقية، مع مرور سحب كثيفة قد تعطي قطرات من الأمطار أو أمطار ضعيفة بالسهول الشمالية وبالواجهة المتوسطية.
وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة مرفوقة بكتل ضبابية خلال الصباح والليل بالسواحل الجنوبية، مع تسجيل هبات لرياح قوية نسبيا بمرتفعات الأطلس وبالجنوب-الشرقي وبالمنطقة الشرقية.
وستتراوح درجات الحرارة الدنيا مابين 02 و 07 درجات بمرتفعات الأطلس والريف، وستكون مابين 18 و 23 درجة بأقصى الجنوب والجنوب-الشرقي، ومابين 11 إلى 17 درجة بباقي المناطق.
أما درجات الحرارة العليا فستشهد بعض الانخفاض بوجه عام.
وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وبالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج شمال العرائش، ومابين طرفاية وبوجدور، وقليل الهيجان بباقي المناطق، ومحليا قليل الهيجان إلى هائج ما بين رأس بارباس والكويرة.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
11 تعليقات
درجات الحرارة مرتفعة فاقصى الجنوب
الرياح ناشطة شوية فالاطلس وبالجنوب الشرقي
السحب كاينة فالسهول الشمالية والواجهة المتوسطية
البحر فهاد اليوم ماشي هائج بزاف
الجو سخون شوية فالجنوب والجنوب الشرقي
المناطق الجبلية غادي تعرف برد مع حرارة منخفضة
درجات الحرارة غادي تنقص شوية فالنهار
الضباب غادي يكون فالصباح والليل فالسواحل
حالة الطقس اليوم كتجمع بين السخونية والرطوبة والبرد
الطقس سيعرف بعض التقلبات المحلية في عدة مناطق
الشتا غادي تهبط فالاطلس المتوسط والريف