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الطقس
الطقس

طقس الخميس.. قطرات مطرية مرتقبة في بعض المناطق

8 مايو، 2025 - 9:09 صباحًا
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الخميس، أن يكون الطقس حارا نوعا ما بأقصى الجنوب وبالجنوب الشرقي.

كما يرتقب نزول قطرات مرفوقة ببروز رعد محلي بكل من الأطلس المتوسط والريف والمنطقة الشرقية، مع مرور سحب كثيفة قد تعطي قطرات من الأمطار أو أمطار ضعيفة بالسهول الشمالية وبالواجهة المتوسطية.

وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة مرفوقة بكتل ضبابية خلال الصباح والليل بالسواحل الجنوبية، مع تسجيل هبات لرياح قوية نسبيا بمرتفعات الأطلس وبالجنوب-الشرقي وبالمنطقة الشرقية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا مابين 02 و 07 درجات بمرتفعات الأطلس والريف، وستكون مابين 18 و 23 درجة بأقصى الجنوب والجنوب-الشرقي، ومابين 11 إلى 17 درجة بباقي المناطق.

أما درجات الحرارة العليا فستشهد بعض الانخفاض بوجه عام.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وبالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج شمال العرائش، ومابين طرفاية وبوجدور، وقليل الهيجان بباقي المناطق، ومحليا قليل الهيجان إلى هائج ما بين رأس بارباس والكويرة.

8 مايو، 2025 - 9:09 صباحًا
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