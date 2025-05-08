إحباط تهريب طنين من الشيرا بالعرائش وتوقيف 8 أشخاص
هبة بريس – تطوان
تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمدينة العرائش بتنسيق مع نظيرتها بتطوان، وبناءً على معلومات وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء اليوم الأربعاء 7 ماي الجاري، من إحباط محاولة تهريب طنين من مخدر الشيرا، وتوقيف ثمانية أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 39 و59 سنة، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.
وقد تم تنفيذ هذه العملية الأمنية على مقربة من الشريط الساحلي بالعرائش، حيث أسفرت عن حجز 51 رزمة بلغ مجموع وزنها طنين من مخدر الشيرا الموجه للتهريب الدولي عبر المسالك البحرية، علاوة على حجز زورق مطاطي ومحرك بحري وكذا سيارتين تحملان لوحات ترقيم مزورة.
وقد تم إخضاع المشتبه فيهم للبحث القضائي الذي عهد به للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة تطوان تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا توقيف باقي المشاركين والمساهمين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
18 تعليقات
حجزو الزورق والسيارات لي كانت فالمهمة
البحث القضائي سيكشف عن بقية المتورطين في الشبكة
طنين ديال الشيرا كانو غاديين يهربوهم عبر البحر
الشرطة القضائية تحبط محاولة تهريب طنين من الشيرا
العملية تعتبر ضربة قوية لشبكات التهريب الدولي
المجرمين طاحو بفضل معلومات دقيقة من ديستي
المخدرات كانت موجهة للتهريب الدولي عبر البحر
هادي عملية كبيرة بينات الحضور الأمني فالمنطقة
كيديرو بحال هاد الشي وكيعرضو مستقبل البلاد للخطر
المصالح الأمنية حجزت زورقًا مطاطيًا وسيارات بلوحات مزورة
التحقيقات مستمرة لتحديد كل الامتدادات المحتملة
تم توقيف ثمانية أشخاص يشتبه في انتمائهم لشبكة تهريب
العملية تمت بتنسيق أمني عالي بين العرائش وتطوان
خاص العقوبة تكون صارمة فحق هاد العصابة
النيابة العامة داخلة فالملف باش توصل للحق
النيابة العامة تتابع التحقيق لتفكيك باقي عناصر العصابة
الشرطة ديال العرائش وتطوان دارو خدمتهوم بنجاح
الناس فرحانين بهاد التدخل الحازم