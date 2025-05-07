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صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

ميدلت.. العثور على جثة شاب في واد أحولي وفتح تحقيق لكشف ملابسات الوفاة

7 مايو، 2025 - 11:44 مساءً
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هبة بريس- ع محياوي

اهتزت مدينة ميدلت يوم أمس الثلاثاء 6 ماي 2025، حسب مصدر “هبة بريس” على وقع فاجعة مؤلمة، بعد العثور على شاب جثة هامدة بواد أحولي، في ظروف غامضة لا تزال تفاصيلها غير واضحة حتى الساعة.

وحسب ذات المصدر، فإن الهالك يُدعى احساين، يبلغ من العمر 26 سنة، متزوج وأب لطفل، ويقطن بمدينة ميبلادن. وقد تم العثور على جثته في مجرى الوادي، وسط ذهول الساكنة وصدمة أسرته.

وفور توصلها بالإشعار، انتقلت المصالح الأمنية والسلطات المحلية إلى عين المكان، يضيف مصدرنا، حيث تم توثيق الواقعة ومعاينة الجثة، قبل نقلها إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي بميدلت، وذلك لإخضاعها للتشريح الطبي بتعليمات من النيابة العامة المختصة.

بالموازاة مع ذلك، باشرت المصالح الأمنية تحقيقًا مستعجلًا من أجل كشف ظروف وملابسات الوفاة، التي لا تزال تحيط بها الكثير من علامات الاستفهام.

7 مايو، 2025 - 11:44 مساءً
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