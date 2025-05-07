ميدلت.. العثور على جثة شاب في واد أحولي وفتح تحقيق لكشف ملابسات الوفاة
هبة بريس- ع محياوي
اهتزت مدينة ميدلت يوم أمس الثلاثاء 6 ماي 2025، حسب مصدر “هبة بريس” على وقع فاجعة مؤلمة، بعد العثور على شاب جثة هامدة بواد أحولي، في ظروف غامضة لا تزال تفاصيلها غير واضحة حتى الساعة.
وحسب ذات المصدر، فإن الهالك يُدعى احساين، يبلغ من العمر 26 سنة، متزوج وأب لطفل، ويقطن بمدينة ميبلادن. وقد تم العثور على جثته في مجرى الوادي، وسط ذهول الساكنة وصدمة أسرته.
وفور توصلها بالإشعار، انتقلت المصالح الأمنية والسلطات المحلية إلى عين المكان، يضيف مصدرنا، حيث تم توثيق الواقعة ومعاينة الجثة، قبل نقلها إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي بميدلت، وذلك لإخضاعها للتشريح الطبي بتعليمات من النيابة العامة المختصة.
بالموازاة مع ذلك، باشرت المصالح الأمنية تحقيقًا مستعجلًا من أجل كشف ظروف وملابسات الوفاة، التي لا تزال تحيط بها الكثير من علامات الاستفهام.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
19 تعليقات
السلطات حضرت بسرعة لمكان العثور على الجثة
الناس مازال ما عرفو شنو وقع بالضبط
النيابة العامة امرات بالتشريح الطبي
أسرة الضحية تعيش في صدمة عميقة بعد الفاجعة
السلطات مشات للمكان وعاينو الجثة
الساكنة تنتظر نتائج التحقيق لكشف ملابسات هذه الوفاة الغامضة
النيابة العامة أمرت بفتح تحقيق مستعجل
التحقيق بدا باش يبين الحقيقة ويجاوب على التساؤلات
الساكنة تصدمات من المنظر وما فهمات والو
الضحية شاب في السادسة والعشرين وأب لطفل صغير
تم توثيق الواقعة من طرف المصالح الأمنية
الجثة نُقلت إلى المستشفى الإقليمي لإجراء التشريح
التحقيق سيوضح إن كانت الوفاة ناتجة عن حادث أم فعل متعمد
هادشي وقع فظروف غامضة وخاص التحقيق يوضح
ميدلت عاشت على وقع فاجعة كبيرة فنهار واحد
لقاو الشاب فواد احولي بلا روح وسط صدمة كبيرة
الظروف المحيطة بالحادث لا تزال غامضة ومثيرة للأسئلة
الهالك كان ساكن فميبلادن ومزوج وعندو وليد
مدينة ميدلت شهدت حادثا مؤلما بوفاة شاب في واد احولي