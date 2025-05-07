مشروع ضخم لتأمين حاجيات الماء الشروب بشمال المملكة يرى النور بعد سنوات من الإنتظار

هبة بريس- ع محياوي

يشهد قطاع الماء بالمملكة دفعة قوية في عهد المدير العام الحالي للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، طارق حمان العين التي لاتنام يسهر على كل مشروع بنفسه، حيث تم الشروع في استغلال مشروع توسعة محطة معالجة مياه اللوكوس، بعد أن ظلّ هذا الورش معطّلاً لسنوات خلال فترات سابقة.

ويهدف هذا المشروع المهيكل، الذي تبلغ كلفته 360 مليون درهم بتمويل من الصندوق السعودي للتنمية، إلى تقوية وتأمين التزويد بالماء الشروب لمدن العرائش، القصر الكبير، وزان، وسوق الأربعاء، إلى جانب عدد من الجماعات القروية المجاورة.

ويتكون المشروع من ثلاث مراحل تشمل: توسيع المحطة ورفع طاقتها الإنتاجية إلى 990 لتر في الثانية، مدّ قنوات نقل المياه بطول 65 كلم، وإنشاء شبكة توزيع متكاملة تتضمن محطات ضخ وخزانات وقنوات يصل طولها إلى 159 كيلومتراً. ومن المرتقب أن تبدأ الاستفادة من هذا المشروع تدريجياً ابتداء من شتنبر 2025.

هذا الإنجاز يندرج ضمن البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، ويشكل تتويجاً للرؤية الإصلاحية التي يقودها طارق حمان، والتي تهدف إلى تسريع وتيرة الإنجاز وضمان استمرارية الخدمات الحيوية لفائدة المواطنين.