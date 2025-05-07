جريمة بشعة في مصر.. شخص يقتل زوجته ويصيب أمه بـ”مطرقة”

هبة بريس

شهدت منطقة أبو دراع بمدينة المحلة الكبرى بمصر جريمة مروعة، بعدما أقدم شاب يُدعى “بدورة .م” على قتل زوجته “شيماء .أ” باستخدام مطرقة، متسببًا في وفاتها على الفور، كما أصاب والدته بجروح خطيرة أثناء محاولتها التدخل لإنقاذ الزوجة من الاعتداء.

وبحسب مصدر أمني، فإن الجريمة وقعت إثر خلافات أسرية حادة تطورت إلى عنف دموي، حيث أفاد بأن المتهم معروف بسلوكياته العنيفة وتعاطيه للمواد المخدرة، وعلى رأسها مخدر “الشابو”. وأضاف أن الزوج كان يعتدي باستمرار على زوجته ووالدته، قبل أن يتفاقم الوضع إلى جريمة قتل.

الجيران تدخلوا بعد سماعهم صراخ الأم، وتمكنوا من إنقاذها من بين يديه قبل أن تبلغ الشرطة، التي حضرت إلى المكان واعتقلت الجاني، حيث اعترف بجريمته أمام عناصر الأمن.