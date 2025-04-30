النواصر.. لقاء تحسيسي حول صحة الأمهات والمواليد لفائدة المجلس العلمي المحلي

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قام البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والاتحاد الأوروبي بتكثيف دعمهما للمقاولات المغربية، من خلال تقديم قرض قيمته 6 ملايين أورو لشركة “لاماطيم”، المتخصصة في النسيج الطبي. وذكر بلاغ للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن هذا التمويل سيساعد المنتج المغربي على زيادة صادراته نحو الأسواق الأوروبية. وأوضح المصدر ذاته أن هذه العملية هي الأولى التي تستفيد من ضمان تقاسم المخاطر الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي في قطاعي الصناعة والبنيات التحتية، بهدف تلبية حاجيات السيولة قصيرة الأجل، في سياق التعافي لما بعد الجائحة. وسيساعد هذا الاستثمار شركة “لاماطيم” على زيادة عرضها لمعدات الوقاية الطبية وتقديم باقة أكثر تنوعا من المنتجات لموردي الخدمات الطبية المحليين والأوروبيين، وذلك بفضل استخدام آلة تعقيم حديثة. كما سيسمح للمنتج المغربي بتنويع إمداداته من الطاقة وتحفيز استخدام الطاقات المتجددة، مع اعتماد نظام الألواح الشمسية بمنشآته الإنتاجية، ما سيؤدي إلى اقتصاد نوعي للطاقة والتكلفة. ونقل البلاغ عن رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أوديل رينو باسو، قولها “أولويتنا الرئيسية هي دعم الانتعاش الاقتصادي الأخضر وطويل الأمد في منطقتنا”، مشيرة إلى أن التعاون الوثيق مع الاتحاد الأوروبي يسمح للبنك بتحسين مستوى حياة الناس، وإتاحة تأثير ملموس على أرض الواقع و”إعادة البناء بشكل أفضل”. وقالت “تماشيا مع هذا التوجه، ندعم المنتج المغربي لاماطيم في هدفه المتمثل في تزويد الأسواق المحلية والأوروبية بالمنتجات الطبية الأساسية”. من جانبه، رحب المفوض المكلف بالتوسع وسياسة الجوار الأوروبية، أوليفر فاريلي، بهذا الاستثمار من قبل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الذي يعد جزءا من الدعم المشترك للمقاولات التي تتعافى من وباء “كوفيد-19”. وأضاف السيد فاريلي “يتيح لنا تعاوننا الوثيق مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، تعزيز الانتعاش المواتي لإحداث فرص الشغل في البلدان الشريكة لنا”، مشددا على أن هذا المشروع سيدعم، أيضا، قطاع الصحة وقدرته على الصمود، وهما “أمران أساسيان في هذه الأزمة”. وأشار المصدر ذاته إلى أن الاستثمار الجديد يأتي في أعقاب قرض سابق من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ساعد الشركة على إنشاء أول وحدة صناعية لها في المغرب، والمخصصة لإنتاج الأقنعة الجراحية ذات الاستخدام الواحد، والملابس الواقية المخصصة للأطر الطبية والمرضى.
الصورة من الارشيف

النواصر.. لقاء تحسيسي حول صحة الأمهات والمواليد لفائدة المجلس العلمي المحلي

30 أبريل، 2025 - 8:55 مساءً
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نظم ، اليوم الأربعاء ، لقاء تحسيسي و تواصلي لفائدة المرشدين ومرشدات المجلس العلمي المحلي للنواصر، وذلك في إطار الحملة الوطنية حول الألف يوم الأولى من حياة الطفل.

وتندرج هذه المبادرة، المنظمة من قبل اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بشراكة مع المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، في إطار حملة وطنية للتحسيس بأهمية زيارات تتبع الحمل (7 أبريل – 8 ماي)، تحت شعار ” نعجلو ونكملو زيارات تتبع الحمل… نحافظو على صحة الأم والطفل”.

كما تأتي هذه الفعالية في إطار الاحتفال باليوم العالمي للصحة (7 أبريل)، والذي اختارت له منظمة الصحة العالمية هذه السنة موضوع “صحة الأمهات والمواليد”، بهدف توعوية النساء بضرورة المراقبة المنتظمة للحمل للحد من المضاعفات التي قد تعرض حياة الأم أو الطفل للخطر، وتمكينها من الولوج إلى خدمات طبية مجانية وذات جودة.

و تروم هذه المبادرة، التي تم إطلاقها بالتنسيق مع المجلس العلمي المحلي للنواصر ، تعبئة المرشدين ومرشدات المجلس لنقل رسائل توعوية ضمن خطاباتهم وأنشطتهم حول أهمية التتبع الطبي خلال فترة ما قبل الولادة، والرضاعة الطبيعية والممارسات الغذائية الصحية، وفقا لمقاصد الشريعة الإسلامية التي تؤكد على الحفاظ على الحياة وحماية الأسرة.

وقد شكل هذا الاجتماع فرصة لمناقشة القضايا الصحية والاجتماعية المتعلقة بمراقبة الحمل، وخاصة في ما يتعلق بالوقاية من المضاعفات لدى الأمهات والمواليد، وكذا تسليط الضوء على التوصيات بشأن أهمية زيارات المتابعة من اليوم الأول للحمل، والمكملات الغذائية واللقاحات، بالإضافة إلى اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن والولادة داخل منشأة صحية.

وتميز هذا اللقاء التوعوي أيضا بتقديم عروض حول صحة الطفل بعد الولادة، وأهمية الرضاعة الطبيعية الضرورية للتطور العاطفي والمعرفي، والنمو الصحي للطفل، بالإضافة إلى تقديم كبسولات توعوية تتضمن مجموعة من التوصيات والنصائح العملية التي يجب على المرأة الحامل اتباعها.

وفي هذا السياق، أوضحت منسقة البرنامج الوطني لتتبع الحمل والولادة بالمندوبية الإقليمية للصحة والحماية الاجتماعية بإقليم النواصر برحيل سوسن، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا اللقاء يندرج في إطار نهج تواصلي من أجل التغيير الاجتماعي والسلوكي، بهدف تحسين النتائج الغذائية والصحية للأطفال خلال الألف يوم الأولى من حياتهم، وهي فترة مهمة تمتد من الحمل إلى عمر السنتين.

وأضافت أن إشراك الفاعلين في الحقل الديني يهدف إلى رفع الوعي لدى الأسر حول أهمية المراقبة المبكرة قبل الولادة، واتباع نظام غذائي متوازن ومتكامل للأم، والرضاعة الطبيعية المثالية ، وذلك لضمان صحة جيدة والوقاية من المخاطر التي تهدد صحة الأم والطفل بشكل مستدام.

وأشارت إلى أن هذه الحملة تتضمن ثلاثة أهداف رئيسية وهي تشجيع المراقبة قبل الولادة وتعزيز دورها في منع المضاعفات، وتعبئة جميع الفاعلين المحليين، بما في ذلك المؤسسات الدينية والعاملين في مجال الصحة والجمعيات والأسر، وتعزيز التنسيق الطويل الأمد بين الشركاء، مع إدماج تصورات المستفيدين في الميدان.

يشار إلى إن هذا اللقاء التحسيسي يندرج في إطار تنفيذ استراتيجية التواصل من أجل التغيير السلوكي والاجتماعي 2023-2027 التي تمت بلورتها من قبل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بشراكة مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.

30 أبريل، 2025 - 8:55 مساءً
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