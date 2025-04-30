النواصر.. لقاء تحسيسي حول صحة الأمهات والمواليد لفائدة المجلس العلمي المحلي

نظم ، اليوم الأربعاء ، لقاء تحسيسي و تواصلي لفائدة المرشدين ومرشدات المجلس العلمي المحلي للنواصر، وذلك في إطار الحملة الوطنية حول الألف يوم الأولى من حياة الطفل.

وتندرج هذه المبادرة، المنظمة من قبل اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بشراكة مع المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، في إطار حملة وطنية للتحسيس بأهمية زيارات تتبع الحمل (7 أبريل – 8 ماي)، تحت شعار ” نعجلو ونكملو زيارات تتبع الحمل… نحافظو على صحة الأم والطفل”.

كما تأتي هذه الفعالية في إطار الاحتفال باليوم العالمي للصحة (7 أبريل)، والذي اختارت له منظمة الصحة العالمية هذه السنة موضوع “صحة الأمهات والمواليد”، بهدف توعوية النساء بضرورة المراقبة المنتظمة للحمل للحد من المضاعفات التي قد تعرض حياة الأم أو الطفل للخطر، وتمكينها من الولوج إلى خدمات طبية مجانية وذات جودة.

و تروم هذه المبادرة، التي تم إطلاقها بالتنسيق مع المجلس العلمي المحلي للنواصر ، تعبئة المرشدين ومرشدات المجلس لنقل رسائل توعوية ضمن خطاباتهم وأنشطتهم حول أهمية التتبع الطبي خلال فترة ما قبل الولادة، والرضاعة الطبيعية والممارسات الغذائية الصحية، وفقا لمقاصد الشريعة الإسلامية التي تؤكد على الحفاظ على الحياة وحماية الأسرة.

وقد شكل هذا الاجتماع فرصة لمناقشة القضايا الصحية والاجتماعية المتعلقة بمراقبة الحمل، وخاصة في ما يتعلق بالوقاية من المضاعفات لدى الأمهات والمواليد، وكذا تسليط الضوء على التوصيات بشأن أهمية زيارات المتابعة من اليوم الأول للحمل، والمكملات الغذائية واللقاحات، بالإضافة إلى اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن والولادة داخل منشأة صحية.

وتميز هذا اللقاء التوعوي أيضا بتقديم عروض حول صحة الطفل بعد الولادة، وأهمية الرضاعة الطبيعية الضرورية للتطور العاطفي والمعرفي، والنمو الصحي للطفل، بالإضافة إلى تقديم كبسولات توعوية تتضمن مجموعة من التوصيات والنصائح العملية التي يجب على المرأة الحامل اتباعها.

وفي هذا السياق، أوضحت منسقة البرنامج الوطني لتتبع الحمل والولادة بالمندوبية الإقليمية للصحة والحماية الاجتماعية بإقليم النواصر برحيل سوسن، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا اللقاء يندرج في إطار نهج تواصلي من أجل التغيير الاجتماعي والسلوكي، بهدف تحسين النتائج الغذائية والصحية للأطفال خلال الألف يوم الأولى من حياتهم، وهي فترة مهمة تمتد من الحمل إلى عمر السنتين.

وأضافت أن إشراك الفاعلين في الحقل الديني يهدف إلى رفع الوعي لدى الأسر حول أهمية المراقبة المبكرة قبل الولادة، واتباع نظام غذائي متوازن ومتكامل للأم، والرضاعة الطبيعية المثالية ، وذلك لضمان صحة جيدة والوقاية من المخاطر التي تهدد صحة الأم والطفل بشكل مستدام.

وأشارت إلى أن هذه الحملة تتضمن ثلاثة أهداف رئيسية وهي تشجيع المراقبة قبل الولادة وتعزيز دورها في منع المضاعفات، وتعبئة جميع الفاعلين المحليين، بما في ذلك المؤسسات الدينية والعاملين في مجال الصحة والجمعيات والأسر، وتعزيز التنسيق الطويل الأمد بين الشركاء، مع إدماج تصورات المستفيدين في الميدان.

يشار إلى إن هذا اللقاء التحسيسي يندرج في إطار تنفيذ استراتيجية التواصل من أجل التغيير السلوكي والاجتماعي 2023-2027 التي تمت بلورتها من قبل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بشراكة مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.