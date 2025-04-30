الحكومة تفي بالتزاماتها الاجتماعية.. الاستفادة من معاش الشيخوخة للمتوفرين على 1320 يوما ابتداء من فاتح ماي
هبة بريس – الرباط
وفاءً بالتزاماتها الاجتماعية، أعلنت حكومة أخنوش، عزمها تفعيل الاستفادة من معاش الشيخوخة بأثر رجعي ابتداء من فاتح ماي 2025، لفائدة المتوفرين على 1320 يوما من التأمين على الأقل، وأقل من 3240 يوما من التأمين من راتب الشيخوخة، مكرسة إرادتها السياسية الإصلاحية الهادفة إلى حل مختلف الملفات الفئوية العالقة.
وتجاوبا مع مطالب المركزيات النقابية التي ظلت حبيسة الرفوف على مدى سنوات، طبقا لمقتضيات المرسوم 2.25.265، سيستفيد بأثر رجعي من تاريخ الإحالة على التقاعد، الأشخاص الذين أحيلوا على التقاعد خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2023 إلى تاريخ دخول القانون 02.24 حيز التنفيذ.
في هذا السياق، سيتم تحديد الحد الأدنى لراتب الشيخوخة وفق عدد أيام التأمين التي راكمها كل مؤمن له، وسيتراوح ما بين 600 و1000 درهم شهريا، ويشمل كذلك الاستفادة من التأمين الإجباري عن المرض. وفي حالة وفاة المؤمن له الذي راكم على الأقل 1320 يوما من التأمين، يمكن لذوي حقوقه طلب الاستفادة من معاش المتوفى عنهم.
وفي حالة عدم توفر المؤمن له على الحد الأدنى من عدد أيام التأمين للاستفادة من معاش الشيخوخة (أي 1320 يوما من الاشتراك)، فإنه بإمكان ذوي حقوقه في حالة وفاته طلب استرجاع اشتراكاته واشتراكات مشغله وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
13 تعليقات
نتمنى هاد الخطوة تكون بداية لإصلاح شامل فمجال التقاعد.
الناس اللي خدامين بلا ضمان اجتماعي خاصهم حتى هما حلول.
ربط عدد أيام التأمين بمستوى المعاش خطوة عادلة ومنصفة.
خطوة مزيانة من الحكومة خصوصا أن بزاف ديال الناس كانو محرومين من المعاش.
هذه خطوة جريئة تصب في مصلحة فئة مهمة من المجتمع.
خاص التواصل يكون واضح باش الناس يعرفو كيفاش يستافدو.
الاستجابة لمطالب النقابات بعد سنوات من الجمود تعتبر مكسبا مهما.
هاد القرار غادي يخفف بزاف على الناس اللي خدمو سنوات طويلة بلا نتيجة.
تفعيل المعاش بأثر رجعي يعكس وجود إرادة سياسية حقيقية للإصلاح.
أخيرا الحكومة بدات كتجاوب مع مطالب النقابات اللي بقات مسدودة لسنين.
المعاش بأثر رجعي غادي يكون منصف لعدد كبير من المتقاعدين.
يبقى الأمل قائما في تطوير أنظمة الحماية الاجتماعية بشكل شامل.
ينبغي تعميم هذه المبادرات لتشمل جميع فئات العمال.