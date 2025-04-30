الحكومة تفي بالتزاماتها الاجتماعية.. الاستفادة من معاش الشيخوخة للمتوفرين على 1320 يوما ابتداء من فاتح ماي

هبة بريس – الرباط

وفاءً بالتزاماتها الاجتماعية، أعلنت حكومة أخنوش، عزمها تفعيل الاستفادة من معاش الشيخوخة بأثر رجعي ابتداء من فاتح ماي 2025، لفائدة المتوفرين على 1320 يوما من التأمين على الأقل، وأقل من 3240 يوما من التأمين من راتب الشيخوخة، مكرسة إرادتها السياسية الإصلاحية الهادفة إلى حل مختلف الملفات الفئوية العالقة.

وتجاوبا مع مطالب المركزيات النقابية التي ظلت حبيسة الرفوف على مدى سنوات، طبقا لمقتضيات المرسوم 2.25.265، سيستفيد بأثر رجعي من تاريخ الإحالة على التقاعد، الأشخاص الذين أحيلوا على التقاعد خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2023 إلى تاريخ دخول القانون 02.24 حيز التنفيذ.

في هذا السياق، سيتم تحديد الحد الأدنى لراتب الشيخوخة وفق عدد أيام التأمين التي راكمها كل مؤمن له، وسيتراوح ما بين 600 و1000 درهم شهريا، ويشمل كذلك الاستفادة من التأمين الإجباري عن المرض. وفي حالة وفاة المؤمن له الذي راكم على الأقل 1320 يوما من التأمين، يمكن لذوي حقوقه طلب الاستفادة من معاش المتوفى عنهم.

وفي حالة عدم توفر المؤمن له على الحد الأدنى من عدد أيام التأمين للاستفادة من معاش الشيخوخة (أي 1320 يوما من الاشتراك)، فإنه بإمكان ذوي حقوقه في حالة وفاته طلب استرجاع اشتراكاته واشتراكات مشغله وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.