بني ملال.. إيقاف 3 أشخاص هددوا شرطيا واستولوا على سيارته ومسدسه الوظيفي
هبة بريس
فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة بني ملال بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في الساعات الأولى من فجر اليوم الأربعاء 30 أبريل الجاري، وذلك لتحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بإقدام ثلاثة أشخاص، كانوا في حالة غير طبيعية، على تهديد شرطي كان خارج أوقات عمله والاستيلاء على سيارته الخاصة التي كان بداخلها سلاحه الوظيفي.
وحسب المعلومات المتوصل إليها إلى غاية هذه المرحلة من البحث، فقد تدخل شرطي كان خارج أوقات العمل لفض خلاف ليلي بين بعض الأشخاص، قبل أن يعمد لإحضار معداته الوظيفية وأصفاده المهنية من منزله في محاولة لتوقيف المشتبه فيهم، غير أن أحدهم أشهر في وجهه السلاح الأبيض واستولى على سيارته الخاصة التي كان بداخلها لوازم وظيفته بما فيها السلاح الناري، ولاذ بالفرار بمعية شخصين آخرين.
وقد مكنت الأبحاث والتحريات المنجزة، وعمليات التمشيط المكثفة، من توقيف ثلاثة أشخاص يشتبه في تورطهم في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، واسترجاع السلاح الناري والعيارات النارية، علاوة على العثور على ظرفين لخرطوشتين وظيفيتين تم استخدامهما في ظروف يعكف البحث الميداني والخبرات الباليستية حاليا على التحقق منها وتحديدها.
وقد تم إخضاع المشتبه فيهم لتدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، كما يجري الاستماع لجميع الأشخاص الذين ثبتت علاقتهم بهذه القضية، للكشف عن حقيقتها وملابساتها والدوافع والخلفيات المرتبطة بها.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
17 تعليقات
الشارع المغربي محتاج لمزيد من الأمن واليقظة، خصوصاً فهاذ الظروف.
كيف يعقل أن يتم الاستيلاء على سلاح وظيفي؟ هذا خلل خاص يتصلح بسرعة.
كل من تسول له نفسه الاعتداء على الشرطة يجب أن يُحاكم كمجرم ضد الدولة.
الدولة مطالبة بتكثيف الحملات الأمنية لردع العصابات والمجرمين.
من الضروري توفير الحماية القانونية لرجال الشرطة في مثل هذه الحالات.
ماشي معقول رجال الأمن يتعرضو للخطر وهما كيحاولو يديرو خدمتهم حتى خارج العمل.
خاص دوريات الأمن تزاد فالليل باش يتداركوا بحال هاد الجرائم قبل ما تقع.
الدولة خاصها تطبق العقوبات القصوى على الناس اللي كيرتكبوا جرائم ضد البوليس.
اللي كيتجرأ يسرق سلاح بوليسي را ما بقى فيه خوف خاص يتعاقب بصرامة.
لا بد من إعادة النظر في آليات تدخل رجال الأمن خارج وقت العمل لضمان سلامتهم.
اللي دارو هاد الجريمة خاصهم يتعاقبو أشد عقاب باش يكونو عبرة لغيرهم.
الاعتداء على رجل أمن خارج أوقات عمله وسرقة سلاحه جريمة خطيرة تهدد الأمن العام.
الناس اللي كيشدو السلاح وكيهددو به خاص يتعاقبوا بلا شفقة ولا رحمة.
المواطنين خاصهم يوقفو مع البوليس ماشي يخليوهم بوحدهم فوجه المجرمين.
هادشي ولى كيخلع بصح خاص الدولة تشدد العقوبات على بحال هاد المجرمين.
إلى متى سيظل بعض المجرمين يعتبرون رجال الأمن هدفاً سهلاً؟
اللي ما بقى عندو لا عقل لا ضمير خاصو يتربى فالحبس ماشي فالزنقة.