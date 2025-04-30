زلزال تفتيشي يهزّ شركة “BALERIA” ببني أنصار.. خروقات بملايين الدراهم ومسؤولون في مرمى الاتهام
هبة بريس – محمد زريوح
حلّ أربعة مفتشين من شركة “BLRIA” المتخصصة في النقل البحري بمقرها المحلي في بني أنصار، وذلك في إطار تحقيق داخلي دقيق حول اختلالات مالية يُشتبه في أنها بلغت ملايين الدراهم.
ووفق مصادر هبة بريس ، فإن لجنة التفتيش باشرت عمليات تدقيق شاملة، كشفت خلالها عن خروقات وتجاوزات مالية خطيرة داخل الفرع، ما استدعى تدخلاً عاجلاً من الإدارة العامة للشركة.
وأفادت المصادر ذاتها أن المؤشرات الأولية للتحقيق أظهرت تورط عدد من المسؤولين المحليين في ممارسات مالية غير سليمة، ما يعزز فرضية وجود شبكة فساد داخلي.
وتتجه إدارة “BLRIA” نحو اتخاذ إجراءات تأديبية صارمة في حق المتورطين، قد تشمل توقيفات مؤقتة أو دائمة، في انتظار ما ستسفر عنه التقارير النهائية للجنة.
ولا يُستبعد، بحسب ذات المصادر، أن تُحال بعض الملفات على الجهات القضائية المختصة، خاصة إذا ما تم التأكد من وجود تلاعبات ممنهجة في التسيير المالي والإداري.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
19 تعليقات
إقالة المتورطين فقط لا تكفي، يجب استرجاع الأموال المنهوبة.
اللي تورط خاصو يتحاسب مهما كانت الرتبة ديالو فالشركة.
الخروقات المالية فهاد الحجم خاصها تمشي حتى القضاء.
المواطن المغربي تيخلص الثمن ديال هاد التلاعبات بطريقة غير مباشرة.
كيفاش تيتصرفو فملايين الدراهم بلا حسيب ولا رقيب.
كنتمناو يكونو التحقيقات نزيهة وماتغطي على حتى واحد.
هادي فرصة لإعادة هيكلة الشركة من الداخل وإبعاد العناصر الفاسدة.
هاد الشي ماشي غير اختلالات، راه سرقة موصوفة.
دور الإعلام مهم في فضح مثل هذه الملفات وعدم طمسها.
هل كانت هناك رقابة داخلية أصلاً؟ هذا ما يجب التحقيق فيه أيضاً.
حماية المال العام والخاص مسؤولية الجميع ولا تسامح مع الفساد.
الفساد الداخلي خطر على استقرار المؤسسات.
على الدولة أن تعزز آليات الرقابة داخل جميع المؤسسات الخاصة والعامة.
هاد الشي كيورّي أن الفساد ما بقاش محدود فالإدارات العمومية، حتى الشركات الخاصة ما سالماش.
خاص العقوبات تكون صارمة باش كلشي ياخد العبرة.
تكرار مثل هذه الوقائع يضعف الثقة في مناخ الأعمال بالمغرب.
لابد من نشر نتائج التحقيق للعموم لضمان الشفافية.
المساءلة والمحاسبة هي الطريق الوحيد للإصلاح الحقيقي.
الشفافية والرقابة المستمرة ضرورية فكل مؤسسة بغات تنجح.