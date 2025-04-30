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زلزال تفتيشي يهزّ شركة “BALERIA” ببني أنصار.. خروقات بملايين الدراهم ومسؤولون في مرمى الاتهام

زلزال تفتيشي يهزّ شركة “BALERIA” ببني أنصار.. خروقات بملايين الدراهم ومسؤولون في مرمى الاتهام

30 أبريل، 2025 - 9:46 صباحًا
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هبة بريس – محمد زريوح

حلّ أربعة مفتشين من شركة “BLRIA” المتخصصة في النقل البحري بمقرها المحلي في بني أنصار، وذلك في إطار تحقيق داخلي دقيق حول اختلالات مالية يُشتبه في أنها بلغت ملايين الدراهم.

ووفق مصادر هبة بريس ، فإن لجنة التفتيش باشرت عمليات تدقيق شاملة، كشفت خلالها عن خروقات وتجاوزات مالية خطيرة داخل الفرع، ما استدعى تدخلاً عاجلاً من الإدارة العامة للشركة.

وأفادت المصادر ذاتها أن المؤشرات الأولية للتحقيق أظهرت تورط عدد من المسؤولين المحليين في ممارسات مالية غير سليمة، ما يعزز فرضية وجود شبكة فساد داخلي.

وتتجه إدارة “BLRIA” نحو اتخاذ إجراءات تأديبية صارمة في حق المتورطين، قد تشمل توقيفات مؤقتة أو دائمة، في انتظار ما ستسفر عنه التقارير النهائية للجنة.

ولا يُستبعد، بحسب ذات المصادر، أن تُحال بعض الملفات على الجهات القضائية المختصة، خاصة إذا ما تم التأكد من وجود تلاعبات ممنهجة في التسيير المالي والإداري.

30 أبريل، 2025 - 9:46 صباحًا
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‫19 تعليقات

  14. هاد الشي كيورّي أن الفساد ما بقاش محدود فالإدارات العمومية، حتى الشركات الخاصة ما سالماش.

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