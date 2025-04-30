طقس الأربعاء.. قطرات مطرية مرتقبة في بعض المناطق

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم الأربعاء، أن تهم قطرات مطرية شرق الأقاليم الصحراوية للمملكة، والسهول الداخلية، والمنطقة الشرقية، والأطلس المتوسط، والريف، والواجهة المتوسطية، وشمال غرب البلاد.

كما يتوقع تطاير غبار أو زوابع رملية بالجنوب الشرقي والمنطقة الشرقية، وتسجيل هبات رياح قوية نوعا ما إلى قوية بكل من شرق البلاد، ومرتفعات الأطلس الكبير، والجنوب الشرقي، والسواحل الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 8 و12 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، و15 و21 درجة بأقصى الجنوب الشرقي للبلاد وشرق الأقاليم الصحراوية، و12 و16 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة العليا فستكون في انخفاض بوجه عام.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية والبوغاز وما بين طانطان وبوجدور، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل، وسيصبح محليا هائجا إلى قوي الهيجان خلال الظهيرة.