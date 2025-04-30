طقس الأربعاء.. قطرات مطرية مرتقبة في بعض المناطق
هبة بريس
تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم الأربعاء، أن تهم قطرات مطرية شرق الأقاليم الصحراوية للمملكة، والسهول الداخلية، والمنطقة الشرقية، والأطلس المتوسط، والريف، والواجهة المتوسطية، وشمال غرب البلاد.
كما يتوقع تطاير غبار أو زوابع رملية بالجنوب الشرقي والمنطقة الشرقية، وتسجيل هبات رياح قوية نوعا ما إلى قوية بكل من شرق البلاد، ومرتفعات الأطلس الكبير، والجنوب الشرقي، والسواحل الجنوبية.
وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 8 و12 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، و15 و21 درجة بأقصى الجنوب الشرقي للبلاد وشرق الأقاليم الصحراوية، و12 و16 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة.
أما درجات الحرارة العليا فستكون في انخفاض بوجه عام.
وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية والبوغاز وما بين طانطان وبوجدور، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل، وسيصبح محليا هائجا إلى قوي الهيجان خلال الظهيرة.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
11 تعليقات
من الأحسن ما يسافروش الناس فالجنوب الشرقي حتى تهدن الأحوال الجوية.
يجب على المواطنين تتبع النشرات الجوية لتفادي المفاجآت غير السارة.
الطقس المتقلب كيطلب منا الوعي والتنظيم باش نحمو رواحنا وممتلكاتنا.
هاد الرياح لي جاية قوية خاص الناس يشدو مزيان الحوايج وما يخليوش لوازمهم برا.
البحر غادي يكون هائج فالظهيرة، خاص البحارة ياخدو كامل الاحتياطات.
الحرارة بدات تنقص مزيان باش الطبيعة ترتاح وتولي الخضرة فالبلاد.
الشتا زوينة ولكن خاص الناس ياخدو الحيطة خصوصا لي فالجبال والسهول الداخلية.
“اللي ساكن فالسواحل ياخذ الحيطة، البحر غادي يكون هائج مع الظهر… ماشي وقت المغامرات!”
“الحمد لله الشتاء بدا كيبان، الله يرحمنا ويجعلها سقيا خير.”
“اللي ناوي يسافر للجنوب الشرقي ولا للشرق، يدير راسو فالحساب راه الزوابع الرملية ممكن تسبب مشاكل.”
“آش هاد التقلبات؟ البرد والشتا والرياح… خاصنا نوجدو مزيان هاد السيمانة!”