close button
إنزكان.. العثور على جثة سيدة إفريقية داخل منزلها بالقليعة

إنزكان.. العثور على جثة سيدة إفريقية داخل منزلها بالقليعة

30 أبريل، 2025 - 1:47 صباحًا
0

هبة بريس – إنزكان

شهد حي موريس التابع لجماعة القليعة في عمالة إنزكان أيت ملول، يوم أمس الثلاثاء 29 أبريل الجاري، حادثًا مؤلمًا، تمثل في اكتشاف جثة سيدة من إفريقيا جنوب الصحراء داخل أحد المنازل.

وعلى إثر البلاغ، انتقلت على الفور عناصر الدرك الملكي من المركز الترابي بالقليعة، مدعومة من قبل السلطات المحلية، إلى مكان الواقعة للقيام بالإجراءات الأولية. حيث تم تطويق المنزل الذي وقعت فيه الحادثة، وبدأت السلطات في جمع الأدلة والشهادات، بهدف الوصول إلى حقيقة الوفاة الغامضة.

وخلال التحقيقات، استمعت العناصر الأمنية إلى شهادات الجيران وبعض المقربين من الضحية، في محاولة لتحديد تفاصيل الحادث والوقوف على الأسباب المحتملة لوفاتها.

بتوجيه من النيابة العامة، تم نقل جثة المتوفية إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي، حيث من المنتظر أن يخضع الجثمان للتشريح الطبي لتحديد أسباب الوفاة بدقة. في الوقت ذاته، تواصل السلطات تحقيقاتها للكشف عن ما إذا كانت هناك شبهة جنائية وراء الحادث.

وتبقى القضية في مرحلتها الحالية دون وضوح تام، وسط تكثيف الجهود من قبل السلطات المعنية للوصول إلى كافة التفاصيل وتوضيح ملابسات الحادث.

30 أبريل، 2025 - 1:47 صباحًا
0

مقالات ذات صلة

حرائق واحات طاطا

في انتظار تفعيل برنامج الوقاية.. الحرائق تهدد الواحات في…

2025-04-29 / 22:45
حادث سير في تطوان

تطوان.. انقلاب شاحنة في عين الحصن يُخلّف إصابة السائق…

2025-04-29 / 22:38
استنفار أمني

حقيبة مشبوهة تستنفر مصالح الأمن بمراكش

2025-04-29 / 21:08
الدرك الملكي - صورة تعبيرية

الصويرة.. مداهمة وكر مخدرات داخل “معصرة تقليدية” بأوناغة وفرار…

2025-04-29 / 19:02
الإسعاف - صورة تعبيرية

19 قتيلاً و3018 جريحاً في حوادث السير خلال أسبوع

2025-04-29 / 18:26
ابتدائية مراكش

شجار بين متقاضين ببهو ابتدائية مراكش يقود لتوقيف 3…

2025-04-29 / 18:13
سجن الأوداية بمراكش

مراكش.. ايداع المتورط في إلحاق خسائر بعدد من السيارات…

2025-04-29 / 18:04
الدرك الملكي

أوريكة.. توقيف شخص هائج نبش القبور واعتدى على مواطن…

2025-04-29 / 14:26
البحراوي.. اعتداء خطير على مختل عقلي في انتظار تحديد هوية الجاني

البحراوي.. اعتداء خطير على مختل عقلي في انتظار تحديد…

2025-04-29 / 13:36
اعتقال - صورة تعبيرية

ابن جرير.. الأمن يطيح بمشتبهَين في سرقة سيارة وتركها…

2025-04-29 / 12:53

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى