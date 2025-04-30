إنزكان.. العثور على جثة سيدة إفريقية داخل منزلها بالقليعة

هبة بريس – إنزكان

شهد حي موريس التابع لجماعة القليعة في عمالة إنزكان أيت ملول، يوم أمس الثلاثاء 29 أبريل الجاري، حادثًا مؤلمًا، تمثل في اكتشاف جثة سيدة من إفريقيا جنوب الصحراء داخل أحد المنازل.

وعلى إثر البلاغ، انتقلت على الفور عناصر الدرك الملكي من المركز الترابي بالقليعة، مدعومة من قبل السلطات المحلية، إلى مكان الواقعة للقيام بالإجراءات الأولية. حيث تم تطويق المنزل الذي وقعت فيه الحادثة، وبدأت السلطات في جمع الأدلة والشهادات، بهدف الوصول إلى حقيقة الوفاة الغامضة.

وخلال التحقيقات، استمعت العناصر الأمنية إلى شهادات الجيران وبعض المقربين من الضحية، في محاولة لتحديد تفاصيل الحادث والوقوف على الأسباب المحتملة لوفاتها.

بتوجيه من النيابة العامة، تم نقل جثة المتوفية إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي، حيث من المنتظر أن يخضع الجثمان للتشريح الطبي لتحديد أسباب الوفاة بدقة. في الوقت ذاته، تواصل السلطات تحقيقاتها للكشف عن ما إذا كانت هناك شبهة جنائية وراء الحادث.

وتبقى القضية في مرحلتها الحالية دون وضوح تام، وسط تكثيف الجهود من قبل السلطات المعنية للوصول إلى كافة التفاصيل وتوضيح ملابسات الحادث.