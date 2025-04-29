أمريكا تهنئ مارك كارني بفوزه في انتخابات كندا

هنأت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، رئيس الوزراء الكندي مارك كارني بمناسبة فوز الحزب الليبرالي في الانتخابات الفدرالية، والتي طغت عليها أجواء الرفض الشعبي لتهديدات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، تامي بروس، في تصريح للصحافيين: “تتقدم الولايات المتحدة بالتهنئة إلى رئيس الوزراء مارك كارني وحزبه على فوزهما في الانتخابات الفدرالية الكندية”.