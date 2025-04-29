مصر تقرر تعليق الدراسة في جميع المدارس غدا الأربعاء بسبب سوء الأحوال الجوية

هبة بريس – متابعة

قررت الحكومة المصرية تعليق الدراسة يوم غد الأربعاء في جميع مدارس الجمهورية، كإجراء احترازي لمواجهة آثار سوء الأحوال الجوية المتوقعة، بحسب ما أعلنته السلطات الرسمية.

منخفض جوي ورياح مثيرة للأتربة

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية المصرية تعرض البلاد لمنخفض جوي خماسيني، مصحوب برياح قوية مثيرة للأتربة، مع احتمال سقوط أمطار متفاوتة الشدة قد تكون رعدية في بعض المناطق.

تحذيرات من عواصف وانخفاض الرؤية

أشارت الهيئة عبر صفحتها على فيسبوك إلى أن “هبات الرياح القوية قد تتسبب في تدهور مستوى الرؤية الأفقية، وقد تصل إلى حد العاصفة خصوصًا في مناطق من الصعيد وشرق القاهرة الكبرى”.

نصائح للمواطنين

ودعت السلطات المواطنين إلى تجنب التواجد قرب الأشجار وأعمدة الإنارة واللوحات المعدنية خلال فترات الرياح الشديدة، كما أوصت بتقليل التنقل والحركة على الطرق إلى أدنى حد ممكن حفاظًا على السلامة.