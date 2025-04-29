close button
الطقس في مصر
الطقس في مصر

مصر تقرر تعليق الدراسة في جميع المدارس غدا الأربعاء بسبب سوء الأحوال الجوية

29 أبريل، 2025 - 10:21 مساءً
9

هبة بريس – متابعة

قررت الحكومة المصرية تعليق الدراسة يوم غد الأربعاء في جميع مدارس الجمهورية، كإجراء احترازي لمواجهة آثار سوء الأحوال الجوية المتوقعة، بحسب ما أعلنته السلطات الرسمية.

منخفض جوي ورياح مثيرة للأتربة

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية المصرية تعرض البلاد لمنخفض جوي خماسيني، مصحوب برياح قوية مثيرة للأتربة، مع احتمال سقوط أمطار متفاوتة الشدة قد تكون رعدية في بعض المناطق.

تحذيرات من عواصف وانخفاض الرؤية

أشارت الهيئة عبر صفحتها على فيسبوك إلى أن “هبات الرياح القوية قد تتسبب في تدهور مستوى الرؤية الأفقية، وقد تصل إلى حد العاصفة خصوصًا في مناطق من الصعيد وشرق القاهرة الكبرى”.

نصائح للمواطنين

ودعت السلطات المواطنين إلى تجنب التواجد قرب الأشجار وأعمدة الإنارة واللوحات المعدنية خلال فترات الرياح الشديدة، كما أوصت بتقليل التنقل والحركة على الطرق إلى أدنى حد ممكن حفاظًا على السلامة.

29 أبريل، 2025 - 10:21 مساءً
9

مقالات ذات صلة

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني

أمريكا تهنئ مارك كارني بفوزه في انتخابات كندا

2025-04-29 / 23:57
موكب نتنياهو

موكب نتنياهو يتعرض لحادث سير في القدس

2025-04-29 / 18:47
ميناء وهران بالجزائر

الجزائر.. إحباط محاولة إدخال شحنة مخالفة للقيم الأخلاقية بميناء…

2025-04-29 / 18:32
تبون وشنقريحة

الجزائر تسحق العدالة بقانون يُحول القضاة إلى دمى في…

2025-04-29 / 17:44
إسبانيا.. مصرع 5 أشخاص نتيجة حوادث مرتبطة بانقطاع الكهرباء

إسبانيا.. مصرع 5 أشخاص نتيجة حوادث مرتبطة بانقطاع الكهرباء

2025-04-29 / 17:09
الدرك الجزائري

النظام العسكري ينتقم من جزائري فضح نفوق الأضاحي المستوردة…

2025-04-29 / 16:21
انقطاع الكهرباء.. الحكومة البرتغالية تستبعد حدوث هجوم إلكتروني

انقطاع الكهرباء.. الحكومة البرتغالية تستبعد حدوث هجوم إلكتروني

2025-04-29 / 15:16
لإذلال الجزائريين.. النظام العسكري يلجأ للقرعة لتوزيع أضاحي العيد

لإذلال الجزائريين.. النظام العسكري يلجأ للقرعة لتوزيع أضاحي العيد

2025-04-29 / 14:51
إسبانيا.. الأضرار الناجمة عن انقطاع الكهرباء تقدر بنحو مليار يورو

إسبانيا.. الأضرار الناجمة عن انقطاع الكهرباء تقدر بنحو مليار…

2025-04-29 / 13:08
حركة "فرنسا الأبية" تدعو إلى مسيرة وطنية ضد الإسلاموفوبيا في 11 ماي المقبل

حركة “فرنسا الأبية” تدعو إلى مسيرة وطنية ضد الإسلاموفوبيا…

2025-04-29 / 12:22

‫9 تعليقات

  3. الطقس الصعب لي غادي يجي في مصر غادي يأثر على الحياة اليومية، خاصنا نكونو حذرين.

    رد

  7. القرار ديال تعليق الدراسة فمصر كان مهم بزاف باش نواجهو الآثار ديال الرياح والعواصف.

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى