عصابات بلجيكا تجند قاصرين مغاربة في تجارة المخدرات
هبة بريس – محمد زريوح
تشهد بلجيكا مؤخرًا ارتفاعًا مقلقًا في تجنيد القاصرين من قبل شبكات إجرامية، خاصة في العاصمة بروكسيل وضواحيها.
وقد كشفت التحقيقات أن معظم هؤلاء الأطفال ينحدرون من أصول مغربية وتونسية وجزائرية وأفغانية، ويتم استقطابهم عبر تطبيقات التواصل مثل تيليغرام ويوتيوب وواتساب للانخراط في أعمال تهريب وتوزيع المخدرات.
وفي هذا السياق، صرح إريك غاربار، مدير مركز مكافحة الاتجار بالبشر بالشرطة القضائية الفيدرالية البلجيكية، أن القاصرين ينقسمون إلى مجموعتين رئيسيتين.
الفئة الأولى تضم أبناء الأحياء المهمشة الذين تخلفوا عن الدراسة، فيما تتكون الفئة الثانية من قاصرين أجانب غير مرفوقين يتم تهريبهم من بلدانهم بواسطة شبكات منظمة.
ووصف غاربار القاصرين بأنهم “يد عاملة رخيصة وسهلة السيطرة”، موضحًا أن صغر سنهم يجعلهم أهدافًا مثالية للعصابات. فحتى إذا ألقت الشرطة القبض عليهم، فإن العقوبات القانونية تكون مخففة، مما يدفع الشبكات إلى إعادة استغلالهم مرات عديدة دون خوف من العواقب.
من جانبها، أصدرت وكالة الشرطة الأوروبية “يوروبول” تقريرًا حديثًا يؤكد أن أكثر من 70% من الجرائم المرتبطة بالمخدرات في بعض مناطق بلجيكا تورط فيها قاصرون.
كما أشار التقرير إلى أن العصابات تعتمد بشكل مكثف على قنوات الاتصال المشفرة مثل تيليغرام وسيغنال لتجنيد هؤلاء الأطفال وإدارتهم عن بُعد بطرق سرية.
أما عن مراحل إدماج القاصرين في عالم الجريمة، فقد أوضح غاربار أن العصابات توفر لهم السكن والطعام وبعض المال عند وصولهم إلى بروكسيل، ثم تبدأ تدريجيًا بتدريبهم على التعامل مع المخدرات وتوزيعها، ليجد هؤلاء الأطفال أنفسهم مرتبطين اجتماعيًا بالعصابات التي تعوضهم عن أسرهم ومجتمعاتهم الأصلية.
ورغم الجهود الأمنية المبذولة، لا تزال مؤسسات الرعاية الاجتماعية عاجزة عن استيعاب جميع الضحايا. ومع ذلك، أبدت بعض المنظمات مثل “سامو سوسيال” في بروكسيل بوادر أمل عبر إعلانها عن قرب افتتاح مركز استقبال خاص بالقاصرين غير المرافقين، يهدف إلى حمايتهم وإعادة إدماجهم بعيدًا عن براثن الجريمة.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
13 تعليقات
مستقبل ولادنا غالي علينا وما نقبلو حتى واحد يضيعهوم.
فين هي الجمعيات والمنظمات لي خاصها توعي وتحمي الشباب.
الدولة خاصها تدخل بقوة وتحمي ولاد الشعب داخل وخارج البلاد.
خاص تكون حملات كبيرة ديال التوعية والتحسيس فديار المهجر.
خصنا نوقفو وقفة رجل واحد ونحمو ولادنا من هاد الكوارث.
خصنا نفيقو قبل ما نوليو كانبكيو على جيل كامل ضاع.
ما يمكنش نسكتو على هاد الجرائم لي كتحرم الأطفال من طفولتهم.
راه ماشي معقول ولادنا يتحولو لضحايا ديال العصابات.
العصابات كتستغل غياب الرقابة وكترمي ولادنا فمستقبل مظلم.
ماشي عيب نكونو فالفقر ولكن عيب نرضاو بالذل والانحراف.
العصابات كتلعب على الفقر والجهل وكتجند القاصرين بلا رحمة.
كل قاصر مغربي خاصو يحس براسو محمي ومعزز مكرم.
ولادنا خاصهم مدارس وفرص مشي زنازن ومخدرات.