حصري.. إيقاف عنصري أمن على ذمة التحقيق على خلفية تسريب فيديو اعتقال محامي بمراكش

هبة بريس

علمت الجريدة من مصادر موثوقة، أن المديرية العامة للامن الوطني أصدرت قرار الايقاف المؤقت في حق عنصري أمن يشتغلان بالدائرة الامنية 23 بسبب تسريب وانتشار شريط فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه محامي بهيئة مراكش مكبل اليدين داخل سيارة للشرطة تابعة لولاية امن مراكش،

وهو يشتم الذات الإلهية، والملك ورجال الأمن.

وسبق لعناصر الشرطة بالدائرة الأمنية 23 أن قامت ليلة السبت الماضي بإيقاف المحامي المنتمي لهيئة مراكش، ووضعه تحت الحراسة النظرية، كما قررت النيابة العامة متابعته في حالة احتفال بتهم إهانة موظفين عموميين أثناء مزاولتهم لمهامهم، وإهانة مؤسسة دستورية، بالإضافة إلى إهانة الدين الإسلامي عبر سب الذات الإلهية” مع وضعه بسجن الاوداية.