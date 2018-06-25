21 شاطئا يحصل على اللواء الأزرق كأحسن الشواطئ في المغرب

هبة بريس - الرباط

منحت مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة التي تترأسها الأميرة للا حسناء، العلامة الدولية اللواء الأزرق، و التي تقتضي الامتثال لمعايير صارمة، لفائدة 21 شاطئا من مجموع 40 شاطئا مرشحا للحصول على هذه العلامة.

وتمنح هذه العلامة السياحية الدولية للشواطئ التي تتوفر على معايير الجودة، كما يتم انتقائها وفقا لمجموعة من المعايير من بينها مجهودات الجماعات فيما يتعلق بالمبادرات المتخدة في مجال جودة مياه الاستحمام والإخبار والتحسيس، والتربية على البيئة والوقاية والسلامة وتهيئة وتدبير الشواطئ.

وفي ذات السياق فقد حصل على اللواء الأزرق، كل من شاطئ “با قاسم” و”أشقار” بطنجة أصيلة، على اللواء الأزرق، إضافة إلى شاطئ ” أكلو سيدي موسى” بتيزنيت، وشاطئ “أركمان” بالناضور، وشاطئ بوزنيقة، والصخيرات، و”المسافر” بالداخلة، إلى جانب “فم الواد” بمدينة العيون، وشاطئ الحوزية، وشاطئ “داليا” “واد عليان” و”سيدي قنقوش” بفحص أنجرة.

هذه العلامة السياحية شملت أيضا كل من شاطئ “واد لاو” بتطوان، و”أم لبوير” بالداخلة، وشاطئ “الصويرية القديمة” و”رأس بدوزة” بآسفي، إضافة إلى المحطة السياحية السعيدية، وشاطئ سيدي إفني، و”إمينتوركا” ميرلفت أيضا.

وحصل الميناء الترفيهي بالسعيدية أيضا على اللواء الأزرق، وهي المرة الثانية التي يحصل فيها هذا الميناء على العلامة السياحية المذكورة

ويندرج اللواء الأزرق ضمن برنامج شواطئ نظيفة، الذي يهدف إلى التأهيل البيئي، وتحسيس المصطافين بأهمية الحفاظ على نظافة شواطئ المغرب.

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