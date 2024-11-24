close button

باحثون دوليون يطورون نوعا جديدا من البلاستيك قابل للتحلل في المحيطات

24 نوفمبر، 2024 - 9:39 صباحًا
0

هبة بريس ـ. الرباط

مكن فريق علمي دولي من تطوير نوع جديد من البلاستيك يتميز بقدرته على التحلل في مياه البحر، مع الحفاظ على متانته وقابليته لإعادة التدوير.

وأعرب الفريق البحثي بقيادة العالم الياباني، أيدا تاكوزو، من مركز “ريكين” لعلوم المواد الناشئة في اليابان، عن أمله في أن يسهم البلاستيك المطور في الحد من التلوث البيئي وتراكم المواد البلاستيكية الدقيقة في المحيطات.

وأوضح الباحثون أن المادة الجديدة، التي تحمل اسم “البلاستيك فوق الجزيئي”، تمتاز بتركيبة فريدة من البوليمرات ذات هياكل مترابطة بتفاعلات قابلة للانعكاس.

ويتم تصنيعها من خلال دمج جزيئين أيونيين، أحدهما مضاف غذائي شائع، وكلاهما قابل للتحلل بفعل البكتيريا، مما يجعل البلاستيك يتحلل تدريجيا إلى مكونات يمكن للكائنات البحرية معالجتها كيميائيا في المياه المالحة، دون تكوين جزيئات بلاستيكية دقيقة ضارة.

وأضاف الفريق أن هذا البلاستيك الشفاف يمتاز بمقاومة حرارية وقوة مماثلة للبولي بروبيين، ويتوقع أن يستخدم على نطاق واسع في تصنيع معدات فائقة الدقة ومواد بناء لاصقة، إضافة إلى مجالات صناعية أخرى، مشيرين إلى أن هذه المادة غير قابلة للاشتعال.

ويأتي تطوير هذا البلاستيك في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى مواد قابلة للتحلل في مياه البحر، في ظل أزمة التلوث البلاستيكي المتفاقمة في المحيطات.

24 نوفمبر، 2024 - 9:39 صباحًا
0

مقالات ذات صلة

طقس الأحد.. سماء قليلة السحب إلى غائمة

2024-11-24 / 09:03

وليد كبير: “نظام العسكر الجزائري سبب مشاكل المنطقة المغاربية”

2024-11-24 / 01:02

منيب: “انفصالنا عن الفيدرالية كان خطوة ضرورية وأعضاء حاولوا…

2024-11-23 / 23:44

بركان .. العثور على 5 رصاصات استفرت السلطات الأمنية

2024-11-23 / 23:21

التوقيع بالداخلة على ثلاث اتفاقيات للتعاون والشراكة

2024-11-23 / 23:08

كمال داود وزوجته تحت التحقيق في الجزائر وسط اتهامات…

2024-11-23 / 22:42
الجزائر

الإعلام الجزائري يتعمد الإساءة للمغرب وتزوير حقيقة الأمير عبد…

2024-11-23 / 20:46

مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة تطلق الأكاديمية الإفريقية لعلوم…

2024-11-23 / 20:36
شاحنات النقل الدولي

اعتداءات العصابات و”الحراكة” على سائقي الشاحنات الدولية تصل للبرلمان

2024-11-23 / 20:13
االصورة من الأرشيف

جهود مكثفة لتنفيذ أشغال تهيئة الطرق بالحوز

2024-11-23 / 20:05

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى