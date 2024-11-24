كاميرا حضانة تلتقط لحظة سرقة الأحذية من “سارق غير متوقع” (فيديو)

في واقعة غريبة من نوعها، تم سرقة أكثر من اثني عشر حذاء داخلياً من مركز رعاية للأطفال في مدينة كوغا بمحافظة فوكوكا، اليابان، في أوائل نونبر.

واعتقد الجميع في البداية أن الحادث يعود إلى شخص، لكن الكاميرات الأمنية التي تم تثبيتها من قبل الشرطة كشفت عن مفاجأة غير متوقعة: الجاني كان على ما يبدو ابن عرس.

كيف تم اكتشاف الجاني؟

بدأت القصة في صباح يوم 6 نونبر، عندما اكتشف رئيس المركز أن أحذية الأطفال التي كانت محفوظة في صناديق الأحذية قد تم تناثرها في كل مكان، مع فقدان بعض منها.

وفي اليوم التالي، كانت الأحذية قد اختفت مجددًا، بما في ذلك حذاء ثلاثة أطفال، ما دفع الشرطة للبدء في التحقيق.

كاميرات الأمن تكشف الحقيقة

بعد أن اختفى حذاء آخر في 11 نونبر، قررت الشرطة فحص لقطات الكاميرا الأمنية التي تم تركيبها في المكان.

وكانت المفاجأة عندما اكتشف المحققون أن الجاني لم يكن إنسانًا، بل حيوان صغير يشبه ابن عرس، يظهر وهو يقترب من صندوق الأحذية ويحمل حذاء أبيض في حوالي 10 ثوانٍ.

Cameras installed at Japan day care after shoe thefts uncover unexpected culprithttps://t.co/pvnNUfYF97 pic.twitter.com/Zp3PsITkvU — The Mainichi (Japan Daily News) (@themainichi) November 18, 2024

ردود فعل الموظفين والشرطة

وأعرب أحد موظفي المركز عن ارتياحه قائلاً: “كنا قلقين للغاية، ولكن الآن بعد أن علمنا أنه حيوان، نشعر بالراحة”.

من جانبهم، عبَّر ضباط الشرطة عن دهشتهم، مشيرين إلى أنهم مرتاحون لأن الحادث لم يكن من فعل إنسان، معلقين بأن هذه هي الحالة الأولى من نوعها التي يواجهونها.

إجراءات وقائية جديدة

وفي أعقاب الحادث، قرر مركز رعاية الأطفال اتخاذ إجراءات وقائية لمنع تكرار الحادث، حيث بدأوا في وضع شبكات فوق صناديق الأحذية ليلاً، في محاولة لصد محاولات سرقة الأحذية من قبل ابن عرس.