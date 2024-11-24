close button
حضانة - صورة تعبيرية
حضانة - صورة تعبيرية

كاميرا حضانة تلتقط لحظة سرقة الأحذية من “سارق غير متوقع” (فيديو)

24 نوفمبر، 2024 - 1:32 صباحًا
0

في واقعة غريبة من نوعها، تم سرقة أكثر من اثني عشر حذاء داخلياً من مركز رعاية للأطفال في مدينة كوغا بمحافظة فوكوكا، اليابان، في أوائل نونبر.

واعتقد الجميع في البداية أن الحادث يعود إلى شخص، لكن الكاميرات الأمنية التي تم تثبيتها من قبل الشرطة كشفت عن مفاجأة غير متوقعة: الجاني كان على ما يبدو ابن عرس.

كيف تم اكتشاف الجاني؟

بدأت القصة في صباح يوم 6 نونبر، عندما اكتشف رئيس المركز أن أحذية الأطفال التي كانت محفوظة في صناديق الأحذية قد تم تناثرها في كل مكان، مع فقدان بعض منها.

وفي اليوم التالي، كانت الأحذية قد اختفت مجددًا، بما في ذلك حذاء ثلاثة أطفال، ما دفع الشرطة للبدء في التحقيق.

كاميرات الأمن تكشف الحقيقة

بعد أن اختفى حذاء آخر في 11 نونبر، قررت الشرطة فحص لقطات الكاميرا الأمنية التي تم تركيبها في المكان.

وكانت المفاجأة عندما اكتشف المحققون أن الجاني لم يكن إنسانًا، بل حيوان صغير يشبه ابن عرس، يظهر وهو يقترب من صندوق الأحذية ويحمل حذاء أبيض في حوالي 10 ثوانٍ.

ردود فعل الموظفين والشرطة

وأعرب أحد موظفي المركز عن ارتياحه قائلاً: “كنا قلقين للغاية، ولكن الآن بعد أن علمنا أنه حيوان، نشعر بالراحة”.

من جانبهم، عبَّر ضباط الشرطة عن دهشتهم، مشيرين إلى أنهم مرتاحون لأن الحادث لم يكن من فعل إنسان، معلقين بأن هذه هي الحالة الأولى من نوعها التي يواجهونها.

إجراءات وقائية جديدة

وفي أعقاب الحادث، قرر مركز رعاية الأطفال اتخاذ إجراءات وقائية لمنع تكرار الحادث، حيث بدأوا في وضع شبكات فوق صناديق الأحذية ليلاً، في محاولة لصد محاولات سرقة الأحذية من قبل ابن عرس.

24 نوفمبر، 2024 - 1:32 صباحًا
0

مقالات ذات صلة

حفل زفاف - صورة تعبيرية

حفل زفاف ينتهي بصدمة.. وفاة مفاجئة لصديق العريس (فيديو)

2024-11-24 / 02:10
واتساب

ميزة ثورية جديدة من واتساب تحدث ضجة (صور)

2024-11-24 / 01:03
غارة إسرائيلية - صورة تعبيرية

ردة فعل غير متوقعة من لبناني بعد غارة إسرائيلية…

2024-11-24 / 00:24
مسرح الجريمة - صورة تعبيرية

تفاصيل جريمة قتل وتعذيب مروعة لطفلة أمام والدتها (صور)

2024-11-24 / 00:10
يارا خضير

بحركة خطيرة.. شابة عربية تدهش العالم وتدخل موسوعة غينيس…

2024-11-23 / 23:22
الأمير هاري و ميغان ماركل

أسرار هاري وميغان مع العائلة المالكة تظهر للنور في…

2024-11-23 / 22:23

ثوران بركاني يبتلع موقف سيارات في آيسلندا (فيديو)

2024-11-23 / 22:08

فاجعة.. شاحنة تنهي حياة مسنة بطريقة مأساوية (فيديو)

2024-11-23 / 21:41
تعبيرية

رحلة عائلية تتحول إلى فاجعة

2024-11-23 / 21:19

حادثة مأساوية.. متزلج يقتل ثمانينية عن طريق الخطأ (فيديو)

2024-11-22 / 01:50

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى