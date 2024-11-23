منيب: “انفصالنا عن الفيدرالية كان خطوة ضرورية وأعضاء حاولوا الانقلاب ضدي”ثم

هبة بريس-عبد اللطيف بركة

في تصريحات جديدة، أكدت النائبة البرلمانية نبيلة منيب أن انفصال حزب الاشتراكي الموحد عن “فيدرالية اليسار” كان قرارًا ضروريًا بعد سنوات من الاختلافات الداخلية. وأوضحت أن الخطأ ليس في الانفصال، بل في تضييع الحزب فرصة التقدم خلال 20 عامًا من الانتظار دون تحقيق نتائج ملموسة.

وأشارت إلى أن بعض الأعضاء حاولوا القيام بانقلاب ضدها، حيث سعى البعض لإقصائها من الترشح وجمعوا تواقيع للانشقاق عن الحزب، مبررة ذلك بأن الثقافة السياسية بين مكونات الفيدرالية كانت مختلفة وتسببت في اختلالات. وأكدت أن التوجهات كانت متباينة، حيث كان بعض الأعضاء يسعى لاستعادة أمجاد ماضية، بينما كانت هي ترى أن المرحلة تتطلب بناءً جديدًا يخدم مصالح الشعب.

في ختام حديثها، دعت منيب رفاقها في الفيدرالية للتعاون لمواجهة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها الشعب، مؤكدة أن المرحلة تتطلب العمل المشترك من أجل الدفاع عن حقوق المواطنين.

وكانت اليسارية منيب قد خلقت جدلا وسط جسم اليسار المغربي، بعد نشرها لتدوينة في صفحتها الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، هاجمت خلالها زعماء احزاب اليسار المغربي، مشيرة ان من لا يقدر على صياغة بيان لا ينتظر منه شيء آخر.