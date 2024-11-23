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بركان .. العثور على خمس رصاصات استفرت السلطات الأمنية

23 نوفمبر، 2024 - 11:21 مساءً
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هبة بريس – أحمد المساعد

تم أمس الجمعة 22 نونبر الجاري العثور على خمس رصاصات مجهولة المصدر، وسط القمامة بحي الصفاء قرب مسجد السلام ببركان، استنفرت خلالها السلطات الأمنية بمختلف تلاوينها، ومعها السلطات المحلية، حالة استنفار قصوى.

وحسب المعطيات من مصادر مطلعة، فإن الشخص الذي اكتشف الرصاصات يعمل في جمع وفرز النفايات بشكل غير رسمي، وقد أبلغ السلطات فور العثور عليها، ليتم التدخل السريع من طرف الجهات المعنية.

وعملت السلطات على تطويق المكان، وجمع الأدلة اللازمة، وفتحت تحقيقًا لتحديد ملابسات الحادث وكشف التفاصيل المرتبطة بهذه الواقعة.

23 نوفمبر، 2024 - 11:21 مساءً
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