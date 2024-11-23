close button
محمد رحيم
محمد رحيم

تفاصيل جديدة حول وفاة الفنان محمد رحيم المفاجئة

23 نوفمبر، 2024 - 10:47 مساءً
0

كشف مصدر في نقابة المهن الموسيقية المصرية، أن جثمان الملحن الراحل محمد رحيم قد يُشيع غدًا الأحد من مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد في مدينة 6 أكتوبر. ومن المتوقع أن تقام صلاة الجنازة بعد صلاة العصر، حسب ما أفاد المصدر.

تفاصيل تأجيل مراسم العزاء

وأوضح المصدر أنه تم تأجيل مراسم العزاء للمرة الثانية، دون تحديد موعد نهائي، مشيرًا إلى أنه كان هناك تجمع كبير من المصورين والصحفيين، بالإضافة إلى بعض الفنانين الذين حرصوا على الحضور لمواساة أسرة الراحل. كما أفاد المصدر بأنه غادر محيط المسجد بعد تجمع الحضور.

التحقيقات في ملابسات وفاة محمد رحيم

في سياق متصل، أفاد المصدر نفسه أن النيابة العامة المصرية تجري تحقيقات موسعة للكشف عن تفاصيل وفاة الملحن محمد رحيم، حيث يعمل فريق التحقيق داخل شقته في منطقة الشيخ زايد.

وحسبما أفادت مصادر مقربة من الراحل، اكتشف حارس العقار والسائق الخاص به الوفاة بعد كسر باب الشقة نتيجة عدم استجابة الراحل للمكالمات الهاتفية لفترة طويلة.

محمد رحيم
محمد رحيم

الجدل حول موعد الجنازة

في الساعات الأخيرة، شهدت قضية وفاة محمد رحيم حالة من الجدل حول موعد دفنه، حيث أعلنت زوجته، أنوسة كوتة، عبر منشور على مواقع التواصل الاجتماعي أنها ستقيم صلاة الجنازة بعد صلاة العصر، لكنها سرعان ما حذفت المنشور.

وفي الوقت نفسه، أعلن شقيقه، طاهر رحيم، عن تأجيل الجنازة حتى إشعار آخر.

شبهات جنائية حول سبب وفاة محمد رحيم

أظهرت التقارير الطبية الأولية أن جثمان محمد رحيم، الذي عُثر عليه صباح اليوم السبت، يُظهر علامات شبهة جنائية، حيث أفاد التقرير بأن وفاته كانت قبل أكثر من 24 ساعة.

تضمنت العلامات انتفاخًا في البطن، نزيفًا في الأنف، وجروحًا في الفم وخدوشًا في كف اليد، مما أثار الكثير من التساؤلات حول سبب الوفاة.

موجة من الجدل الإعلامي

شهدت الساعات الماضية تفاعلًا واسعًا على محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بعد إعلان خبر وفاة محمد رحيم، وسط تكهنات مستمرة حول ملابسات رحيله.

23 نوفمبر، 2024 - 10:47 مساءً
0

مقالات ذات صلة

الشابة نورة الغزلان تطلق كليبًا جديدًا بأغنية حسانية مميزة…

2024-11-23 / 16:47

انطلاق فعاليات الدورة الـ24 للمهرجان الوطني للمسرح بتطوان

2024-11-23 / 16:03
محمد رحيم

كدمات وخدوش على جسده.. التحقيق في وفاة الملحن محمد…

2024-11-23 / 14:43

من شيكاغو إلى العالمية… المخرج المغربي أكسل ريفمان الذي…

2024-11-23 / 13:14

وفاء الدهري تخرج عن صمتها وتحكي تفاصيل حادثة السير

2024-11-23 / 12:23

انطلاق فعاليات النسخة الأولى من أيام السينما العمالية بالناظور

2024-11-23 / 10:37
محمد رحيم

وفاة المطرب والملحن المصري محمد رحيم عن عمر 45…

2024-11-23 / 09:11

الفنان محمد خيي ينال جائزة أفضل ممثل في مهرجان…

2024-11-22 / 23:01

الفنانة هدى سعد تتألق في حفل خيري (صورة)

2024-11-22 / 13:48

وفاة الممثل المصري عادل الفار بعد صراع مع المرض

2024-11-22 / 11:58

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى