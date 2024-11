ثوران بركاني يبتلع موقف سيارات في آيسلندا (فيديو)

شهدت جنوب غرب آيسلندا ثورانًا بركانيًا جديدًا تسبب في تدفق الحمم البركانية على موقف سيارات في منتجع “بلو لاغون”، أحد أشهر الوجهات السياحية في البلاد، مما أسفر عن أضرار واسعة في الموقع.

غطت الحمم البركانية موقف السيارات المخصص لـ350 مركبة ومساحة أخرى مخصصة للحافلات، كما دمرت مبنىً للخدمات يُستخدم لتخزين أمتعة الزوار. ومع ذلك، لم تصل الأضرار إلى حمامات السباحة الساخنة الشهيرة، التي ظلت محمية بفضل وجود جدار وقائي.

هيلغا أرنادوتير، مديرة الموقع، صرحت لصحيفة “مورغنبلاديد” بأن إعادة فتح المنتجع للزوار مرهون بتقييم السلطات للوضع الحالي ومدى استقرار النشاط البركاني.

#Iceland #Svartsengi

The big lava flow is still being fed by the eruption, the construction workers managed to close the small gap in the defensive walls just in time, thank god. Blue Lagoon/Power Plant not in danger currently! pic.twitter.com/vZsVrVTJp7

— Artanis 🌋 (@Artanis041) November 21, 2024