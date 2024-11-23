فاجعة.. شاحنة تنهي حياة مسنة بطريقة مأساوية (فيديو)

في مشهد مروع بمدينة إسطنبول، لقيت امرأة مسنة تبلغ من العمر 81 عامًا مصرعها، بعدما دهستها شاحنة كبيرة أثناء عبورها الطريق عند إشارة مرور في منطقة “أوسكودار”، الحادث أثار صدمة كبيرة بين السكان المحليين.

أظهرت لقطات من كاميرا مراقبة قريبة، أن الشاحنة كانت متوقفة عند الإشارة الحمراء، وفي تلك اللحظة حاولت السيدة العبور من ممر المشاة، على الرغم من أن إشارة المشاة كانت مضاءة بالأحمر. اعتقدت المرأة أنها ستتمكن من اجتياز الطريق قبل تحرك الشاحنة.

بمجرد أن أضاءت الإشارة الخضراء، بدأت الشاحنة الكبيرة بالتحرك دون أن يلاحظ السائق وجود المرأة، ليقوم بدهسها عن طريق الخطأ قبل أن يتوقف بعد شعوره بوجود حادث.

Yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen 81 yaşındaki kadın, hafriyat kamyonunun altında kalarak feci şekilde can verdi! pic.twitter.com/RsJyg5EBEL — ENSONHABER (@ensonhaber) November 21, 2024

جهود الإنقاذ والتحقيقات

هرعت فرق الإسعاف إلى موقع الحادث وقامت بنقل السيدة، التي تدعى “حنيفة غولر”، إلى المستشفى بعد إنقاذها من تحت عجلات الشاحنة.

إلا أنها فارقت الحياة لاحقًا متأثرة بإصاباتها البليغة.

وبدأت الشرطة تحقيقًا موسعًا في الحادث، حيث أوقفت السائق لاستجوابه ومعرفة ملابسات الواقعة.