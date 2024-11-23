فاجعة.. شاحنة تنهي حياة مسنة بطريقة مأساوية (فيديو)
في مشهد مروع بمدينة إسطنبول، لقيت امرأة مسنة تبلغ من العمر 81 عامًا مصرعها، بعدما دهستها شاحنة كبيرة أثناء عبورها الطريق عند إشارة مرور في منطقة “أوسكودار”، الحادث أثار صدمة كبيرة بين السكان المحليين.
أظهرت لقطات من كاميرا مراقبة قريبة، أن الشاحنة كانت متوقفة عند الإشارة الحمراء، وفي تلك اللحظة حاولت السيدة العبور من ممر المشاة، على الرغم من أن إشارة المشاة كانت مضاءة بالأحمر. اعتقدت المرأة أنها ستتمكن من اجتياز الطريق قبل تحرك الشاحنة.
بمجرد أن أضاءت الإشارة الخضراء، بدأت الشاحنة الكبيرة بالتحرك دون أن يلاحظ السائق وجود المرأة، ليقوم بدهسها عن طريق الخطأ قبل أن يتوقف بعد شعوره بوجود حادث.
Yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen 81 yaşındaki kadın, hafriyat kamyonunun altında kalarak feci şekilde can verdi! pic.twitter.com/RsJyg5EBEL
— ENSONHABER (@ensonhaber) November 21, 2024
جهود الإنقاذ والتحقيقات
هرعت فرق الإسعاف إلى موقع الحادث وقامت بنقل السيدة، التي تدعى “حنيفة غولر”، إلى المستشفى بعد إنقاذها من تحت عجلات الشاحنة.
إلا أنها فارقت الحياة لاحقًا متأثرة بإصاباتها البليغة.
وبدأت الشرطة تحقيقًا موسعًا في الحادث، حيث أوقفت السائق لاستجوابه ومعرفة ملابسات الواقعة.
4 تعليقات
كل نفس ذائقة الموت ولكن للأسف الشديد ليست بهذه الطريقة المؤلمة التي خلفت وراءها حزنا شديدا على نفوس عائلتها إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم ارحمها واغفر لها ووسع مدخلها وتبثها عند السؤال منكر و نكير.
كان على السائق الشاحنة ان ينتبه لطريقحتى لا يسبب هذه الحادثة الأليمة التي ذهبت ضحيتها هذه السيدة المسنة وحسبنا الله ونعم الوكيل إلى كان دهسها متعمدا.
السائق الشاحنة هو من يتحمل أضرار في هذه الحادثة الأليمة التي خلفت وراءها حزنا شديدا على نفوس عائلتها يجب أن يحاسب على فعلته الشنيعة في حق هذه المسنة وحسبنا الله ونعم الوكيل فيه اللهم ارحمها برحمتك الواسعة يآ أيتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية فاخلي في عبادي وادخلي في جناتي ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون.
الله اعلم لم يكن في وعيه وربما كان شارب الخمر مما جعله ان لا يركز في السياقة لا يحترم قانون السير وتطبيقه كما ينبغي لتجنب طاي حادث سير في الطريق وحسبنا الله ونعم الوكيل لهذا يجب على السلطات القضائية ان تحكم عليه بالاعدام فورا وانتهى الكلام.