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جهود مكثفة لتنفيذ أشغال تهيئة الطرق بالحوز

23 نوفمبر، 2024 - 8:05 مساءً
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هبة بريس ـ مرا كم س

يكثف مجلس جهة مراكش آسفي جهود تنفيذ أشغال مشروع تهيئة الطرق القروية بجماعتي سيتي فاضمة وأوكايمدن بإقليم الحوز.

ويأتي هذا المشروع في إطار برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالمناطق القروية، الذي يشرف عليه مجلس الجهة، بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة.

ويتضمن المشروع إنشاء طرق تمتد على طول 11.35 كيلومترًا، تشمل طريقًا يربط بين أمينتدارت وتورشت بجماعة سيتي فاضمة، وآخر يربط بين سيدي علي أوفارس ودوار تاغولت بجماعة أوكايمدن.

ويهدف المشروع إلى فك العزلة عن السكان القرويين من خلال تحسين ربطهم بالشبكة الطرقية، وتعزيز التنمية الاقتصادية عبر تسهيل نقل المنتجات الفلاحية والحرفية إلى الأسواق، إضافة إلى الحد من الهدر المدرسي عبر تسهيل وصول الأطفال إلى المدارس. كما يسعى المشروع إلى تطوير وتأهيل المناطق القروية لتكون مؤهلة لاستقبال مشاريع تنموية مستدامة.

كما يأتي هذا المشروع ضمن إطار رؤية وطنية شاملة تسعى لتحقيق العدالة المجالية وتحسين البنية التحتية في المناطق القروية.

23 نوفمبر، 2024 - 8:05 مساءً
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تعليق واحد

  1. على11كيلومتر فقط.ومع ذلك وجب تشديد المراقبة عند الإنجاز لان بعض الطرق المنجزة حديثا سرعان ما تتدهور حالتها في مدة وجيزة.

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