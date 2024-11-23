إيمانويل ماكرون يدعو الملك محمد السادس لحضور حفل إعادة افتتاح “نوتردام”

هبة بريس ـ الرباط

أفادت مصادر إعلامية فرنسية أن الملك محمد السادس سيحضر حفل إعادة افتتاح كاتدرائية نوتردام الشهيرة في باريس، والذي سيقام في شهر ديسمبر المقبل.

وبحسب ما ذكرته إذاعة “أوروبا 1” الفرنسية، فقد قام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بإعداد قائمة بالضيوف المدعوين لحضور هذا الحدث المميز، والتي تتضمن الملك محمد السادس من بين الأسماء البارزة.

وأشارت المصادر إلى أن القائمة تشمل أيضاً عدداً من الشخصيات الدولية البارزة، مثل الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، والرئيس الحالي جو بايدن، وملك بريطانيا تشارلز الثالث، والملك الإسباني فيليبي السادس، بالإضافة إلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا.

كما ستتضمن الدعوات شخصيات دينية مرموقة، مثل رئيس أساقفة نيويورك، تيموثي مايكل دولان، ورئيس أساقفة القسطنطينية وروم الجديدة، بارثولوميو الأول.