بركان .. عمليات تمشيطية لإجتثات شبكات الإتجار في المخدرات

هبة بريس – أحمد المساعد

شنت عناصر سرية بركان للدرك الملكي بكل من بركان و السعيدية و أحفير وأكليم، بإقليم بركان ، بتوجيهات من القائد الجهوي للدرك الملكي تحت إشراف قائد السرية، نفذت حملات أمنية مكثفة مختلطة استهدفت بعض المناطق السوداء، خاصة تلك المتاخمة لدوار الشلوح بتراب جماعة لعثامنة واغبال واكليم.

حيث أسفرت على إيقاف عدد من مروجي المخدرات وضبط كمية من مخدر الشيرا والقنب الهندي وأسلحة بيضاء مختلفة الأحجام وكلاب شرسة من نوع بيتبول ودراجات نارية في وضعية غير قانونية و مبالغ مالية متحصل عليها من عائدات المخدرات.

واستعان تاجر بكلبين شرسين من فصيلة “بيتبول”، قام مساعده بتحريضهما على أفراد التدخل التي كانت بصدد القيام بعملية تمشيطية للمنطقة.

ووفق مصادرنا، فإن الحملة كانت بعد نزول الظلام، حيث فاجأتهم الكلاب الشرسة وهي تتجه نحوهم، مما اضطرهم الى محاصرة المكان، حيث تم توقيف عدد من المطلوبين للعدالة لتورطهم في قضايا إجرامية مختلفة تتعلق أغلبها بالاتجارفي المخدرات.

عمليات التطهير من الجريمة، خلفت ارتياحا واستحسانا لدى الساكنة لنجاعتها وصرامتها في التصدي لتجليات الجريمة واستتباب الأمن والنظام العام.