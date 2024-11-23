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العفو الدولية فلسطين اسرائيل

استشهاد 120 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على غزة خلال 48 ساعة

23 نوفمبر، 2024 - 6:24 مساءً
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هبة بريس ـ وكالات

استشهد 120 فلسطينيا على الأقل خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية في غارات شنها الجيش الإسرائيلي في أنحاء قطاع غزة شملت قصف مستشفى في شمال القطاع، مما أدى إلى إصابة أفراد من طاقمه الطبي وإلحاق أضرار بالمعدات.

وقالت مصادر طبية إن 30 فلسطينيا استشهدوا، منذ فجر اليوم السبت، في مناطق مختلفة في القطاع، الذي يشهد إبادة منذ أكثر من عام.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن اثنين استشهدا في قصف إسرائيلي لتجمع للمواطنين بجوار مستشفى الأمل في خانيونس.

وفي مخيم النصيرات للاجئين الفلسطينيين وسط القطاع، قصفت طائرات حربية إسرائيلية مسجد “الفرقان”، ما أسفر عن تدميره، وإصابة عدد من الفلسطينيين.

23 نوفمبر، 2024 - 6:24 مساءً
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‫3 تعليقات

  2. يارب قلوبنا قطعت وانت أعلم بنا من جهتهم ولاحول لنا ولاقوة لنا الا ان ندعوك ونرجو منك رحمتك عليهم وان تنصرهم علا بنو صهيون أعدائك فوق أرضك

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  3. يارب العالمين انصر اخواننا في هده البقعة الشريفة بالنصر من عندك في غزة وفلسطين ولهمهم الصبر من عندك اللهم انك تعلم ولا نعلم

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