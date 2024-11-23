المتقاعدون يرفضون دمج (CNOPS) في (CNSS)

هبة بريس ـ الرباط

دعت الشبكة المغربية لهيئات المتقاعدين إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان، وذلك احتجاجًا على تجميد المعاشات لمدة تزيد عن 25 عامًا.

وأعربت الشبكة عن استنكارها للإقصاء المستمر، واللامبالاة، والتهميش التام الذي تواجهه قضايا المتقاعدين وذوي الحقوق من قبل الحكومة والجهات المعنية، مما يزيد من تفاقم أوضاعهم المعيشية على كافة الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والصحية والنفسية.

وشددت الشبكة على تفاقم أزمة المتقاعدين بسبب الارتفاع الكبير في أسعار المواد الأساسية والاستهلاكية، بالإضافة إلى استمرار تجميد المعاشات دون أي زيادة منذ أكثر من 25 عامًا. كما أشارت إلى تدهور الخدمات، خاصة الصحية، مما يزيد من مشاعر القلق والتوتر واليأس لدى المتقاعدين وأسرهم.

وأدان المتقاعدون ما وصفوه بالإقصاء والظلم الذي مارسته الحكومة من خلال تجميد المعاشات، مؤكدين أن مطالبهم الحالية تتضمن رفع الحيف وزيادة المعاشات بما يتناسب مع الارتفاع الكبير في أسعار المواد الأساسية ومتطلبات الحياة الصعبة، بالإضافة إلى تحسين التغطية الصحية. كما دعوا إلى إيجاد حلول عادلة لكافة الملفات المشتركة والفئوية العالقة في مختلف القطاعات.

وفي الختام، أكدت الشبكة رفضها للقرار الانفرادي للحكومة المتعلق بدمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، معتبرة إياه خطوة تهدد حقوق المتقاعدين، وتعد بمثابة “تخريب ممنهج” لخدمات الصندوق وتحويلها إلى سلعة، مما يهدد مصالح المنخرطين ويخدم مصالح الشركات والمؤسسات المالية التي تسعى لتحقيق الربح على حساب معاناتهم.

.