انطلاق فعاليات الدورة الـ24 للمهرجان الوطني للمسرح بتطوان

هبة بريس

أشرف مهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، يوم الجمعة، على افتتاح الدورة الرابعة والعشرين للمهرجان الوطني للمسرح بمدينة تطوان.

ويستمر هذا الحدث الثقافي البارز حتى التاسع والعشرين من نوفمبر، بحضور شخصيات رسمية، منتخبين، ومجموعة من الفاعلين الثقافيين.

شهد حفل الافتتاح لحظات مميزة أبرزها تكريم نخبة من رواد المسرح المغربي الذين ساهموا في إثراء المشهد الفني لعقود. ومن بين الأسماء المكرَّمة محمد الشوبي، محمد الدرهم، حجرية عمارة، الزبير بن بوشتى، وحسن بديدة، في اعتراف بمسيرتهم وإبداعهم في المجال المسرحي.

كما تم خلال الحفل تقديم أعضاء لجنة تحكيم المسابقة الرسمية للمهرجان، التي ستشرف على اختيار الأعمال المسرحية المتميزة المشاركة في هذه الدورة، التي تُعد فرصة لتعزيز الإبداع المسرحي وإبراز المواهب الفنية المغربية.

يُشار إلى أن المهرجان الوطني للمسرح يُعتبر أحد أبرز المواعيد الثقافية في المغرب، حيث يجمع بين الفنانين والمهتمين بالمسرح لتعزيز الحوار الثقافي وتطوير هذا الفن العريق.