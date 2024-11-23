حماس تعلن مقتل رهينة بقصف إسرائيلي على غزة
هبة بريس – وكالات
أعلنت حركة حماس، السبت، مقتل واحدة من الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة، بمنطقة تعرضت لقصف إسرائيلي شمالي القطاع.
وقال أبو عبيدة الناطق باسم الجناح العسكري لحماس: “بعد عودة الاتصال المنقطع منذ أسابيع مع المكلفين بحماية أسرى للعدو، تبين مقتل إحدى أسيرات العدو في منطقة تتعرض لعدوان صهيوني شمالي قطاع غزة”.
وأضاف الناطق: “لا يزال الخطر محدقا بحياة أسيرة أخرى كانت مع الأسيرة التي قتلت شمالي غزة”.
4 تعليقات
تقولون واحدا ويقتلون لنا الآلاف
يجب وقف هده الصراعات بهده المناطق والوصول الا حل
أين هده الواحدة من بنو صهيون أمام الآلاف من المسلمين شباب ونساء وأطفال وتدمير حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم
ولو لن تشفى جروحنا التي لازالت لم تهنا يوماواحدا لازلنا نسمع بموت الآلاف من المسلمين هناك على أيدي هؤلاء المجرمين من بنو صهيون