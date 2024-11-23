حماس تعلن مقتل رهينة بقصف إسرائيلي على غزة

هبة بريس – وكالات

أعلنت حركة حماس، السبت، مقتل واحدة من الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة، بمنطقة تعرضت لقصف إسرائيلي شمالي القطاع.

وقال أبو عبيدة الناطق باسم الجناح العسكري لحماس: “بعد عودة الاتصال المنقطع منذ أسابيع مع المكلفين بحماية أسرى للعدو، تبين مقتل إحدى أسيرات العدو في منطقة تتعرض لعدوان صهيوني شمالي قطاع غزة”.

وأضاف الناطق: “لا يزال الخطر محدقا بحياة أسيرة أخرى كانت مع الأسيرة التي قتلت شمالي غزة”.