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دخان وألسنة اللهب تتصاعد خلال قصف جوي إسرائيلي على غزة يوم الخميس. تصوير: بشار طالب - رويترز.

حماس تعلن مقتل رهينة بقصف إسرائيلي على غزة

23 نوفمبر، 2024 - 5:15 مساءً
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هبة بريس – وكالات

أعلنت حركة حماس، السبت، مقتل واحدة من الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة، بمنطقة تعرضت لقصف إسرائيلي شمالي القطاع.

وقال أبو عبيدة الناطق باسم الجناح العسكري لحماس: “بعد عودة الاتصال المنقطع منذ أسابيع مع المكلفين بحماية أسرى للعدو، تبين مقتل إحدى أسيرات العدو في منطقة تتعرض لعدوان صهيوني شمالي قطاع غزة”.

وأضاف الناطق: “لا يزال الخطر محدقا بحياة أسيرة أخرى كانت مع الأسيرة التي قتلت شمالي غزة”.

23 نوفمبر، 2024 - 5:15 مساءً
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‫4 تعليقات

  3. أين هده الواحدة من بنو صهيون أمام الآلاف من المسلمين شباب ونساء وأطفال وتدمير حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم

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  4. ولو لن تشفى جروحنا التي لازالت لم تهنا يوماواحدا لازلنا نسمع بموت الآلاف من المسلمين هناك على أيدي هؤلاء المجرمين من بنو صهيون

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