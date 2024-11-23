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حملة لجمع المشردين
حملة لجمع المشردين

حملات أمنية تستهدف المتشردين والمختلين عقليا بمراكش

23 نوفمبر، 2024 - 5:50 مساءً
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هبة بريس – مراكش

شنت السلطات المحلية في مدينة مراكش، صباح اليوم السبت، حملات أمنية واسعة لمكافحة ظاهرتي التسول والتشرد، حيث تم جمع المتسولين والمختلين عقليًا من شوارع المدينة، الذين أصبحوا يشكلون مصدر إزعاج للساكنة والمارة ويتسببون في اضطراب الحياة العامة.

وتهدف هذه الحملات إلى التصدي لانتشار ظاهرتي التشرد والتسول خصوصا في صفوف الأطفال في مجموعة من الأحياء والشوارع الرئيسية للمدينة.

وتتم معالجة حالة المتشردين من قبل السلطات على مستويين؛ حيث يتم إيداع الأطفال المتسولين والمتشردين في دور الرعاية الاجتماعية، بينما يُنقل المختلون عقليًا إلى مستشفى الأمراض العقلية بمراكش.

23 نوفمبر، 2024 - 5:50 مساءً
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