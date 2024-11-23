ضحيته ريان أزواغ.. مدرب إتحاد طنجة يثير الجدل بأغرب قرار في “ديربي الشمال”

هبة بريس – رياضة

أثار هلال الطير، مدرب اتحاد طنجة، جدلًا واسعًا بقراره غير المألوف خلال مباراة فريقه ضد المغرب التطواني، اليوم السبت، في “ديربي الشمال”، ضمن الجولة 11 من البطولة الاحترافية.

القرار تمثل في استبدال الحارس الشاب ريان أزواغ (17 عامًا) أثناء استعداده للتصدي لضربة جزاء سجل منها المغرب التطواني هدفه الثاني.

وكان أزواغ قد تسبب في هدفين للمغرب التطواني، الأول في الدقيقة 12، والثاني إثر خطأ أدى إلى ضربة جزاء، ما دفع المدرب لإخراجه قبل تنفيذ الركلة.

وغادر الحارس الميدان باكيًا في مشهد مؤثر، حيث حرص لاعبو الفريقين على دعمه ومواساته بعد الموقف الصعب الذي واجهه خلال المباراة.