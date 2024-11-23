الشابة نورة الغزلان تطلق كليبًا جديدًا بأغنية حسانية مميزة بعنوان “الوالدين”

هبة بريس : فنون

في إطار مشروع جديد وإخراج مبتكر، تستعد الفنانة الشابة نورة الغزلان لإطلاق فيديو كليب أغنيتها الجديدة تحت عنوان “الوالدين”، وذلك يوم السبت 23 نونبر 2024، عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي. الأغنية تحمل إيقاعات صحراوية وموسيقى حسانية أصيلة، وهي جزء من التراث الموسيقي الغني للمناطق الصحراوية المغربية.

و أكدت نورة الغزلان في تصريح إعلامي أن العمل الجديد يهدف إلى تسليط الضوء على أهمية تقدير الوالدين وضرورة الاهتمام بهما. وأوضحت أن الأغنية تم تصويرها مؤخرًا في مدينة أكادير، من كلمات الشاعر مولاي أمين من مدينة العيون، وألحان الفنان رشيد ثابت.

الجدير بالذكر أن نورة الغزلان، الملقبة بفنانة “الغزلان”، هي ابنة إقليم زاكورة، وحاصلة على شهادة الإجازة في التاريخ من جامعة ابن زهر بأكادير. اختارت هذا الاسم الفني تكريمًا لأصولها، حيث تنحدر من مدينة محاميد الغزلان، إحدى أبرز الوجهات السياحية التابعة لجهة درعة تافيلالت. من خلال أعمالها الفنية، تسعى نورة الغزلان إلى تمثيل الأقاليم الشرقية للمملكة في المحافل الوطنية والدولية.